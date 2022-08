Beppe Grillo pubblica ‘Il grande album di figurine degli zombie’: si parte da Di Maio

ROMA – “Da oggi in tutte le edicole!”. Con questo commento Beppe Grillo pubblica su Facebook ‘Il grande album di figurine degli zombie’. Una copertina da fumetto horror e poi quattro raccolte di foto dei fuoriusciti, dei parlamentari che hanno lasciato il M5S. Il ‘primo della lista’ è Luigi Di Maio, che ha creato prima il gruppo Insieme per il futuro e ora la formazione Impegno civico con Bruno Tabacci.

Seguono a ruota Laura Castelli, Manlio di Stefano, Carla Ruocco. Non mancano Sergio Battelli, Federico D’Incà e Davide Crippa. ‘Con 4 bustine l’album è in regalo’, si legge nella foto che apre la serie, quella con la copertina della raccolta degli ‘zombie’, di chi “non ha resistito al contagio“, come scrisse il fondatore M5S nel noto post sul suo blog dello scorso 30 luglio. A Di Maio, Castelli e Crippa spetta anche il dubbio onore di finire in copertina in versione ‘morto vivente’ Intuibile il tono di gran parte dei commenti, anche se qualcuno risulta critico nei confronti dello stesso Grillo.

