È morta la costituzionalista Lorenza Carlassare. Conte: “Un faro per noi”. Ma il blog di Grillo la insultò

ROMA – “Un faro della mia comunità politica”, dice Giuseppe Conte nel commemorare Lorenza Carlassare, la costituzionalista e accademica punto di riferimento della sinistra, morta oggi all’età di 91 anni. Carlassare è stata la prima donna in Italia a insegnare Diritto costituzionale, all’Università di Padova.

I RAPPORTI TRA IL M5S E CARLASSARE

Ma i rapporti tra il M5S e la Carlassare non sono sempre stati idilliaci. Anzi. La professoressa non ha mai nascosto di augurarsi un’evoluzione ‘democratica’ nel Movimento. Posizione che le aveva attirato le critiche scomposte ospitate dal blog di Beppe Grillo. I fatti: nel 2015, Carlassare insieme ad altri intellettuali del gruppo ‘Liberta’ e giustizia’ si era fatta promotrice di un appello pubblico contro i rischi di autoritarismo nelle riforme promosse dal governo Renzi.

LE PAROLE DI CARLASSARE SUL MOVIMENTO

All’appello avevano successivamente aderito anche Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. La professoressa se ne era rallegrata, in un’intervista al Fattoquotidiano.it, ma aveva aggiunto che si augurava ci fosse un’evoluzione nel Movimento. “Sono contenta che condividano l’appello persone che mi sembra tendano a gestire in modo padronale e autoritario un movimento che ritengo molto interessante. Spero che questa adesione sia per loro uno spunto per ripensare la gestione dei rapporti interni al M5S“, aveva aggiunto Carlassare.

L’ATTACCO DEL BLOG DI GRILLO A CARLASSARE

La critica aveva causato l’attacco del blog gestito dal fondatore del Movimento. In un articolo pubblicato sul sito, si leggeva: “A tutti quelli che parlano dell’autoritarismo M5S: ci avete veramente rotto i coglioni“. E aggiungeva: “Con frenzienstein (Renzi) siamo in rotta verso la mafiocrazia di Stato e questi signori e queste signore sono ancora in giro con i discorsi di autoritarismo M5S, ma andate affanculo, Amen”.

IL RICORDO DI CONTE

Oggi il presidente del Movimento Conte ha ricordato la giurista con altre parole, molto diverse: “Lorenza Carlassare ci ha lasciati: perdiamo una raffinata e rigorosa giurista, sempre in prima linea a difesa della Costituzione, un faro per la mia comunità politica. Per una vita si è battuta per rendere effettivi i principi di dignità, uguaglianza, solidarietà: il suo esempio ci guida, per proteggerli sempre”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it