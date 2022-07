Di Maio: “A Grillo voglio bene ma dice cose peggiori di Conte”. E a Calenda dice: “Unirci è un valore”

ROMA – “Grillo e Di Battista li ho visti molto nervosi, forse hanno capito di aver sfasciato tutto. Io a Grillo vorrò sempre bene ma sta riuscendo a dire cose peggiori di Conte“. Lo dice il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, a L’Aria che tira su La7.

LEGGI ANCHE: Di Maio: “Il mio M5S non sfasciava i governi. L’agenda Draghi va portata avanti”

“DA CONTE PRIMO SPARO, MA RESPONSABILITÀ CADUTA ANCHE DI SALVINI”

“Conte aveva deciso di far cadere questo governo molto tempo fa. Il primo sparo è stato il suo ma la risponsabilità è sua e di Salvini. Questa estate non avremo un governo, per colpa del loro calo di consenso”, ha detto ancora Di Maio.

“M5S DI ESTREMA SINISTRA, CON ME DAVA STABILITÀ”

“Il partito di Conte è diventato di estrema sinistra, quello che si definisce di centrodestra è di estrema destra. In mezzo c’è un’alleanza di moderati”, ha aggiunto il ministro degli Esteri. “Con me nel M5s avevamo creato due governi dando stabilità al Paese, ora con Conte i governi li fanno cadere. Ora bisognerà scegliere tra la stabilità e gli estremismi”.

LEGGI ANCHE: Calenda presenta il Patto Repubblicano con Bonino. “A Letta voglio bene, Di Maio non so chi sia”

LA REPLICA A CALENDA: “UNIRCI È UN VALORE”

“Tutti noi dobbiamo capire che unirci come Paese e nei programmi è un grande valore“. Questa la replica di Di Maio al leader di Azione Carlo Calenda, che a domanda se fosse disposto ad allearsi con Di Maio, ha risposto “Di Maio chi?”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it