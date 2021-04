Lavoro, un corso e-learning per revisori di società cooperative

BARI – Un corso abilitante per revisore di società cooperative: ad avviarlo è l’Unagraco di Trani grazie all’Agci (Associazione generale cooperative italiane), con il patrocinio della Cnpr (Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili), dell’Isnec (Istituto nazionale esperti contabili) e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Trani.



“Interverranno docenti universitari, commercialisti, avvocati ed altri professionisti esperti a livello nazionale con specifica esperienza nella materia”, spiega Fedele Santomauro, presidente dell’Unagraco Trani.

“L’evento – aggiunge – è accreditato da parte del ministero dello Sviluppo economico al fine del riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di revisore di società cooperative. La formazione e la specializzazione rivestono un ruolo determinante nella nostra professione e il corso va in questa direzione”.



Il corso, che si terrà in modalità e-learning, è partito ieri, giovedì 22 aprile, e durerà fino a martedì 20 luglio.

Protagonisti del primo appuntamento Giovanni Schiavone, Presidente nazionale dell’ Agci Nazionale; Filippo Turi, Direttore dell’Agci; Antonello Soldani, Presidente dell’Odcec Trani.