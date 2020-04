Tg Cultura, edizione del 23 aprile 2020

IL MIBACT AL LAVORO PER UN NETFLIX DELLA CULTURA ITALIANA

Un Netflix della Cultura made in Italy, una piattaforma in grado di offrire a tutto il mondo contenuti a pagamento legati al patrimonio artistico, musicale, museale e creativo italiano. Una novità assoluta a cui sta lavorando il ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, nata dalla vivacità virtuale dimostrata dalle istituzioni culturali durante questo periodo di chiusura a causa della pandemia. “Quella del web è una potenzialità enorme in questa fase di emergenza, ma l’offerta online credo continuerà anche dopo”, ha detto il ministro Dario Franceschini.

MARATONA STREAMING PER CELEBRARE LA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

Una maratona letteraria in streaming per celebrare la Giornata mondiale del libro. Cento tra scrittori e attori si sono alternati sulla piattaforma www.capolavoridellaletteratura.org con commenti critici alle opere più famose della letteratura e letture di alcuni passi significativi dei grandi classici. Ad aprire l’evento organizzato dalla Fondazione De Sanctis, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, i saluti del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e del ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Tra gli ospiti, Corrado Augias, Nicola Lagioia, Anna Bonaiuto e Stefania Rocca.

GLI UFFIZI VIRTUALI, AL VIA LE PASSEGGIATE IN RETE TRA LE OPERE

Gli Uffizi sbarcano nel mondo della realtà virtuale e permettono a tutti di visitare la Galleria da casa con un semplice clic, gratuitamente. Una passeggiata all’interno di alcune delle sale più belle del museo digitalizzate ad alta definizione. Tra i capolavori che si potranno ammirare da computer, tablet o smartphone, i ritratti dei Medici e dei Della Rovere, la leggendaria Venere di Urbino e la Flora, entrambe di Tiziano, la Leda e il Cigno del Tintoretto e la ‘Fornarina’ di Sebastiano del Piombo. Ogni dipinto può essere studiato da vicino e, cliccando sulla corrispondente didascalia, appaiono tutte le informazioni essenziali sull’opera, in italiano o in inglese.

MUSICA AL PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO, NASCE ‘STAR WALKS’

Il Parco del Colosseo punta alle nuove generazioni e si apre alla musica con il nuovo progetto ‘Star Walks’. Il format in 7 puntate prevede la visita di un ospite musicale all’interno dell’area archeologica accompagnato da uno speaker di Radio2, media partner del progetto, e da un archeologo del Parco. Le prime due star musicali saranno The Zen Circus e Clavdio.