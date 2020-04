Tg Pediatria, edizione del 23 aprile 2020

AGOSTINIANI (SIP): MASCHERINE NON SONO SCUDO MAGICO

C’è molta confusione su quali mascherine sia giusto utilizzare per ridurre al massimo il contagio da Covid-19, soprattutto alla luce dell’uso obbligatorio in alcune regioni. “Temo che le persone possano confondere la mascherina con uno scudo miracoloso e che si sentano troppo sicure nel momento in cui la indossano. Nella realtà le misure fondamentali, ben più importanti delle mascherine, continuano ad essere due: stare distanti e lavarsi le mani”. Ad affermarlo è il vicepresidente della Sip Rino Agostiniani, pronto a dare indicazioni sull’uso delle mascherine nei bambini in base alle differenti fasce d’età.

CORONAVIRUS, RUSSO (SIP): CALO VACCINAZIONI, CORREGGERE ORA IL TIRO

“La pandemia ha creato uno spaesamento che sicuramente genererà un calo vaccinale legato alla stessa modalità di offerta. Prima l’intervallo vaccinale tra un bambino e l’altro era di 15 minuti, con 4 bambini in un’ora, ora ne abbiamo 1 ogni 30 minuti. Se a questo calo ‘accettabile’ aggiungiamo anche la paura del genitore o l’impreparazione del centro a gestire l’emergenza, allora la situazione peggiorerà. Per farcela dobbiamo correggere adesso il tiro”. A dirlo è Rocco Russo, responsabile del tavolo tecnico vaccinazioni della Sip.

CORONAVIRUS. IN QUARANTENA I BAMBINI RISCHIANO DI ECCEDERE NEL CIBO

“In questi giorni di chiusura a casa i bambini rischiano di eccedere nel cibo e dobbiamo evitarlo”. È il monito di Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), che su Rai 1 al programma ‘Diario di casa’ spiega come evitare abitudini sbagliate.

CORONAVIRUS. OCULISTICA IN ETÀ EVOLUTIVA, LA GUIDA DEI PEDIATRI SIPPS

In un periodo in cui è aumentato l’utilizzo di monitor, pc, tablet e televisione, controllare la vista dei minori risulta fondamentale per prevenire o curare patologie più o meno gravi. Per questo la Sipps mette a disposizione una guida dal titolo ‘Oculistica in età evolutiva: prevenzione, screening e principali patologie di interesse ambulatoriale’, coordinata da Paolo Nucci, professore ordinario di Oftalmologia dell’università di Milano.