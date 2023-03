Gf Vip, ora Nikita è più vicina alla vittoria: le anticipazioni della puntata di giovedì 23 marzo

ROMA – Giovedì 23 marzo in prima serata su Canale 5 torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip. Siamo ormai agli sgoccioli della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini: la finale è in vista e già tre vipponi si sono assicurati un posto: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Dopo l’inaspettata eliminazione di Antonella, Nikita è rimasta isolata contro gli Spartani. Ma potrebbe non essere una cattiva notizia per lei.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Primo appuntamento di Antonella ed Edoardo fuori dal Gf Vip: cena giapponese per i Donnalisi

TUTTI PER NIKITA

Pelizon è sempre stata in vetta alle preferenze degli utenti della rete. Ma per due volte Nikita è stata beffata dal televoto, mancando l’approdo in finale. Ora, però, con l’uscita di Antonella (che ha potuto riabbracciare il suo Edoardo), la numerosa fandom dell’ex schermitrice potrebbe riversare tutti i suoi voti su di lei. E Nikita torna a essere tra i favoriti alla vittoria finale, dato che c’è il concreto rischio di una dispersione di voti tra Oriana (anche lei favoritissima) e gli altri Spartani.

ORIANA FURIOSA CON ONESTINI

E proprio per la venezuelana sono state ore difficili nella casa più spiata d’Italia. Il suo amico Luca Onestini ieri sera le ha posto una domanda che le ha fatto perdere la pazienza. “Scegli di vincere il Grande Fratello o di vivere una relazione con Daniele?”, è stata la spinosa questione. Oriana ha risposto stizzita: “Io sono la prima che vuole stare con Daniele, ma voglio anche vincere”. Va ricordato che l’improvvisa squalifica di Dal Moro ha lasciato di sasso l’influencer: Oriana non è infatti stata informata sui motivi dell’espulsione dell’ex tronista e per questo sente traballare il suo già difficile rapporto con Daniele.

Onestini è apparso disorientato dalla reazione rabbiosa di Oriana: “Non si può più giocare a niente, non si può più dire nulla”, le ha fatto notare. A quel punto la venezuelana, che considerava volutamente cattiva la domanda, si è allontanata e si è andata a confidare con gli amici, avendo anche una crisi di pianto per il nervoso. “Non è carino, soprattutto conoscendo la situazione”, ha spiegato a Tavassi, che ha provato a rassicurarla: “Stai tranquilla e serena, i dubbi esistono solo perché siamo qua dentro. Daniele ti aspetta, perché aspetta le tue dimostrazioni quando esci“.

IL CHIARIMENTO CON LUCA E LE SCUSE

Convinta dagli amici sul fatto che non ci fosse cattiveria nella domanda di Onestini, Oriana è tornata da lui per un confronto sincero: “Io ti voglio veramente bene, ma ci sono rimasta male“. E lui le ha teso la mano: “Se ci sei rimasta male mi dispiace, ti chiedo scusa”. Con un abbraccio finale a suggellare la ritrovata amicizia.