Guida alla firma elettronica, arriva il ciclo di seminari targato Anorc

ROMA – Imparare a ‘maneggiare’ le firme elettroniche con disinvoltura grazie una piena conoscenza degli aspetti tecnici e giuridici di questo strumento oggi indispensabile per i professionisti. Per farlo l’Associazione Nazionale degli Operatori Responsabili della Custodia dei contenuti digitali (Anorc) lancia un ciclo di 6 seminari formativi online. Gli appuntamenti, della durata di due ore ognuno, garantiscono crediti formativi professionali e sono rivolti esclusivamente agli iscritti di Anorc Professioni e Anorc Mercato.

In cattedra, ci sarà il presidente di Anorc, l’ingegner Giovanni Manca. Si parte il prossimo 16 marzo alle ore 10 con la prima tappa dedicata a ‘La certificazione di sicurezza dei dispositivi per la sottoscrizione e l’identità digitale nello scenario nazionale e comunitario’. Il programma andrà avanti con un seminario al mese per chiudersi il 19 dicembre con un approfondimento sul nuovo regolamento eIDAS. Il ciclo di seminari è interamente organizzato da Digital&Law e tutti gli appuntamenti saranno fruibili in diretta streaming.

LEGGI ANCHE: Anorc: “Sicurezza informatica è priorità, il black out di Libero lo dimostra”

“Le firme elettroniche- scrive l’Associazione- sono strumenti indispensabili, idonei a conferire valore giuridico e probatorio ai documenti informatici, le cui caratteristiche variano in base alle specificità del processo stesso di firma, potendo concorrere ad attribuire ai documenti a cui sono apposte il requisito della forma scritta, qualora presentino modalità tali da garantire, la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore”.

Ciascun seminario sarà l’occasione per confrontarsi su elementi strettamente tecnici e applicativi legati all’impiego delle firme elettroniche, molto spesso trascurati dai ‘corsi tradizionali’ in favore di una trattazione caratterizzata da un approccio prettamente giuridico.

Per maggiori informazioni: https://anorc.eu/associazione/le-firme-elettroniche-ciclo-di-seminari/.

Il modulo per l’iscrizione è disponibile al seguente link: https://b4d8g.emailsp.net/frontend/LandingPage.aspx?idList=5&idLP=18&guid=F0814FB1-EBCB-4810-B2C0-DB804C480AA8.

LEGGI ANCHE: Con 2.600 casi nel 2022 il cybercrime raddoppia: 1.236 sono attacchi