Regionali Calabria, Pazzano e Ielasi candidati consiglieri con de Magistris

REGGIO CALABRIA – Il consigliere comunale di Reggio Calabria Saverio Pazzano del movimento ‘La strada’ e la giornalista ed operatrice culturale di Rende (Cosenza) Daniela Ielasi, hanno accettato la candidatura a consigliere regionale della Calabria a sostegno di Luigi de Magistris indicato dalla coalizione civica ‘Tesoro Calabria’ come candidato alla presidenza della Regione Calabria. “Saremo così al fianco di Luigi de Magistris presidente per la Calabria, porteremo ovunque la voglia di riscatto di un popolo che desidera profondamente la giustizia sociale” ha affermato Saverio Pazzano.



“Daniela Ielasi – ha commentato de Magistris – è impegnata in progetti per l’inclusione linguistica e culturale e da 25 anni anima uno spazio autogestito all’interno dell’Università della Calabria, diventato fucina per associazioni, gruppi musicali e compagnie teatrali”.