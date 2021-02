Beppe Grillo: “Vera democrazia solo con riforma dell’informazione”

ROMA – “È dal 2013 che parliamo di queste cose. L’informazione è uno dei fondamenti della democrazia e della sopravvivenza individuale. Se il controllo dell’informazione è concentrato in pochi attori, inevitabilmente si manifestano derive antidemocratiche“. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo in un post dal titolo ‘Non ci sarà una vera democrazia senza una riforma sostanziale dell’informazione’.

“Se l’informazione ha come riferimenti i soggetti economici e non il cittadino- aggiunge-, gli interessi delle multinazionali e dei gruppi di potere economico prevalgono sugli interessi del singolo. L’informazione quindi è alla base di qualunque altra area di interesse sociale. Il cittadino non informato o disinformato non può decidere, non può scegliere. Assume un ruolo di consumatore e di elettore passivo, escluso dalle scelte che lo riguardano”.

Queste le proposte da mettere in atto secondo Grillo: