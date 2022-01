Migranti, sono 740 nell’hotspot di Lampedusa. Il sindaco Martello: “L’isola non può diventare hub delle ong”

PALERMO – Sale a 740 il numero dei migranti ospitati all’interno dell’hotspot di Lampedusa. La conferma alla Dire arriva dal sindaco dell’isola, Totò Martello. La struttura di contrada Imbriacola è in affanno: ai migranti già presenti all’interno del centro, infatti, nelle ultime ore si sono aggiunti i 58 sbarcati dalla nave umanitaria Louis Michel nella notte (la nave è finanziata dall’artista Bansky) e i 142 scesi dalla Mare Jonio della ong Mediterranea saving humans, che poi ha continuato la sua rotta verso Pozzallo. Per alleggerire la situazione dell’hotspot le autorità hanno previsto lo spostamento di quattrocento migranti a bordo della nave quarantena Azzurra.

“Tra sbarchi autonomi e arrivi a bordo delle ong Lampedusa ospita in questo momento 740 migranti. Siamo un’isola che ha sempre accolto chi ha bisogno e che continuerà a farlo, ma alla ministra dell’Interno dico che Lampedusa non può diventare l’hub delle ong”. Questo lo sfogo del sindaco Martello, al telefono con la Dire. “Quest’isola accetta tutte le persone in difficoltà ma non è corretto nei confronti dei lampedusani che anche i migranti soccorsi dalle ong vengano sbarcati qui. Significa penalizzare in maniera irreversibile Lampedusa, isola dalla quale passa già l’80% degli sbarchi in Italia”.