Dopo la bufera Julia Elle sceglie di tacere: “Gestirò la mia vita privata offline”

BOLOGNA – Aveva annunciato un’intervista chiarificatrice ad una rivista scelta da lei (“Ho scelto un certo tipo di giornalismo”, aveva detto per spiegare il rifiuto a Selvaggia Lucarelli) e dopo la diretta flop aveva rassicurato i fan sul fatto che avrebbero “saputo la verità“. Ma Julia Elle, la blogger finita nella bufera per aver nascosto ai suoi fan una parte della sua vita personale, in questi giorni che devono senz’altro essere stati tormentati per lei ha nuovamente cambiato idea. E stavolta ha deciso che no, non parlerà più di queste vicende, del suo ex Paolo Paone (lui ha rivelato al mondo dei social di non essere il padre del secondo figlio di lei, lei l’indomani lo ha definito “un uomo violento” e ha raccontato lasciando tutti di stucco di aver vissuto anni di insulti e violenze), del vero padre di Chris, della “versione concordata” che è stata inserita nei libri scritti dalla Mondadori, del perchè ha taciuto dettagli e inventato cose. Silenzio, sipario, questa è “una parte della mia vita di cui scelgo di non parlare”.

“RESTO ZITTA PER TUTELARE I BAMBINI”

In un post postato su Instagram a metà pomeriggio di oggi, 22 novembre, la creatrice della seguitissima pagina ‘Disperatamente mamma’ ha annunciato ai suoi fan che manterrà il silenzio. Per tutelare i figli. “Questa parte della mia vita privata sarà gestita offline“, dice. Spiega che la tentazione, dopo essere finita in una bufera del genere, sarebbe quella di parlare, dire, smentire e rispondere a “deliranti dichiarazioni“. Ma poi, continua, ci ha riflettuto e ha deciso di non voler commettere “lo stesso errore di 5 anni fa”, quando scelse di “creare una versione meno complessa di una storia drammatica come la mia“. Quella appunto inserita nel libro, che nella storia Instagram in cui ha accusato Paone di violenze passate aveva chiamato “versione all’acqua di rose” e “versione concordata”. Dove la storia tra lei e Paolo finisce perchè lui non la ama più (e non il giorno in cui lei esce di casa scappando con la bambina e rifugiandosi in un centro per donne maltrattate, ha detto a sorpresa due settimana fa) e il secondo bambino è sempre figlio suo, concepito durante una folle notte di passione a bocce ferme, quando non stavano più insieme da un pezzo.

I COMMENTI

Come prenderanno i suoi follower questa decisione? Al momento, sotto il post, ci sono molti commenti positivi (del resto tutti i commenti negativi o quasi, da quando è scoppiata la ‘bomba’, sono stati puntualmente cancellati giorno per giorno). Tante persone le dicono “bentornata“, “decisione saggia“, qualcuno scrive che “la vita privata si chiama privata per un buon motivo“, altri salutano una decisione giusta “per il bene dei bambini”. Ogni tanto spunta qualche parere contrario. Del tipo: “Ahh ora ti comoda la riservatezza. Fai ridere”. Si vedrà come l’instagrammer sceglierà di proseguire la narrazione della sua vita. La sua pagina “Disperatamente mamma” era esattamente questo, una pagina che raccontava la sua vita con i bambini, protagonisti assoluti sui suoi social.

LA PAGINA ‘DISPERATAMENTE MAMMA’

La pagina ‘Disperatamente mamma’ era nata proprio per raccontare la maternità – da donna sola – in modo scanzonato e ironico. Poi la sua vita è cambiata, e la pagina con lei. Ha guadagnato notorietà, i brand hanno cominciato a cercarla e a farle avere prodotti di ogni tipo, lei si è fidanzata (e sposata) con il nuovo compagno Riccardo Macario e ricominciato con lui una nuova vita, trasferendosi a vivere in una bellissima villa e avendo con lui la terza bambina, Chiara. A cavallo tra questi due periodi – la solitudine e la difficile gestione di due figli piccoli da sola da un lato e la donna moglie di una famiglia agiata- c’è stato un periodo in cui Julia Elle aveva celebrato la ‘famiglia allargata’, facendo incontrare insieme nelle stesse giornate (anche a Natale, per dire) l’ex Paone e il nuovo compagno Riccardo. È soprattutto questo periodo che – alla luce della recente rivelazione fatta da lei di un passato fatto di maltrattamenti– che stona, a dir la verità, più che la ‘verità’ o meno su come siano effettivamente andate le cose tra lei e Paone, gli insulti, il mantenimento della prima figlia Chloe. Perchè quelli sono affari loro, che si discuteranno per l’appunto in Tribunale. Ma quelle narrazioni pubblicate sui social (in qualche caso cancellate, dopo il pasticcio di due settimane fa) se si pensa alle recenti parole di Julia suonano proprio come autentiche finzioni. Come i video scherzosi in cui c’erano lei, Paone e la bimba. Risulta di fatto un po’ contorto mettere insieme l’immagine della clip contro la violenza sulle donne da lei realizzata proprio insieme a Paone, diversi anni fa, e quella di lei, terrea, che accusa lui di violenza. Le follower che decideranno di continuare a seguirla sapranno farsene una ragione.

IL POST DI JULIA ELLE: “HO PRESO UNA DECISIONE”

Ma ecco cosa dice esattamente il post odierno di Julia Elle, accompagnato su Instagram da una foto che la ritrae bambina. “Ho preso una decisione- esordisce l’instagrammer-. In queste settimane ho avuto il tempo di riflettere sui meccanismi che ruotano intorno al mondo dei media e che io stessa sono stata incapace di gestire cinque anni fa, quando ho scelto di creare una versione meno complessa di una storia drammatica come la mia, nel solo interesse di tutelare i miei figli, non volendo che la loro vera storia, una storia così difficile, finisse nelle mani di tutti. Oggi però non commetterò lo stesso errore e per quanto l’immediatezza, la frenesia e la voracità con cui viene gestita l’informazione nel mondo digitale mi imporrebbe di rispondere, smentire, raccontare e addentrarmi in dettagli privati che riguardano, loro malgrado, i miei figli; voglio essere io a decidere di infrangere le regole, scegliendo di fare un passo indietro e di tutelarli.

“CONTINUEREMO A RIDERE E PIANGERE INSIEME”

Prosegue quindi Julia Elle: “Faccio oggi quello che avrei dovuto fare cinque anni fa e mettere un confine dicendo: ‘di questa parte della mia vita non voglio parlare‘”‘. Nessuno di voi mi ha seguita fino ad oggi per sapere dettagli sulle mie relazioni passate, ho condiviso e continuerò a condividere le mie riflessioni, la mia quotidianità e continueremo a ridere e piangere insieme come abbiamo fatto fino ad oggi. Quello che riguarda le vicende degli ultimi giorni, le false e deliranti dichiarazioni che sono state rilasciate e i risvolti legali di questa faccenda verranno gestite offline”.

