Ex violento o vita da Mulino bianco? È bufera su Julia Elle (Disperatamente mamma)

BOLOGNA – Sola con due figli ma rinata con il lavoro da youtuber prima e influencer poi e il suo blog ‘disperatamente mamma’ che nel tempo è diventato seguitissimo. Poi, negli ultimi due anni, un nuovo amore con l’imprenditore Riccardo Macario e una terza figlia, Chiara, celebrata sui social fin dalla gravidanza portando sempre più alla ribalta l’intera famiglia sui social: il personaggio di Julia Elle, su internet, è da anni molto conosciuto e seguito. L’influencer, torinese oggi 34enne, ha raccontato la sua vita anche in cinque libri (il primo dei quali intitolato “Disperata & felice. Diario segreto di una mamma”). Ma ora è successo qualcosa che ha fatto infuriare il popolo social: si è scoperto che molte della cose che Julia Elle ha raccontato della sua vita non erano vere. Che mancavano alcuni elementi di peso. Apriti cielo. Il mondo del web non perdona, un’influencer che racconta bugie ai propri follower non va giù a nessuno, è la cosa più sbagliata che un personaggio famoso possa fare, perchè questo fa proprio venire meno la fiducia dei suoi sostenitori. E così su di lei, da ore, piovono attacchi e accuse di falsità.

I DUE FIGLI CRESCIUTI DA SOLA

Ma andiamo con ordine. La donna ha sempre raccontato di aver cresciuto i primi due figli (Chloe e Chris) da sola, dichiarandoli entrambi come figli del suo ex, Paolo Paone. La donna ha raccontato di essere stata lasciata da lui quando la bambina era piccola (“Ha detto che non mi amava più”, ha scritto). Storia finita, dunque. Chris, il secondo figlio, Julia Elle ha però raccontato di averlo concepito con lui Paone in una notte di follia (“Ci siamo ubriacati e abbiamo fatto Chris. Giuro“, ha scritto nel suo libro): lei è andata a una festa da lui per il suo compleanno (“Non lo vedevo da un po’”) e trac, i due si sono ritrovati a letto insieme, nonostante non stessero più insieme. E non abbiano poi deciso di tornare una coppia, tanto che il secondo bambino lei ha sempre raccontato di averlo cresciuto da sola, con tutte le fatiche del caso. È proprio sul personaggio di donna sola con due figli che Julia Elle ha basato gran parte del suo successo, perchè ha raccontato ironicamente la vita della mamma single, per di più con due bambini. Fino all’arrivo del nuovo amore, Riccardo Macario, imprenditore, con cui si è sposata e ha fatto la terza figlia Chiara. Il ‘problema’ è scoppiato in questi giorni, perchè è emerso che molte delle cose raccontate dall’influencer si sono rivelate false, a partire dal fatto che Chris fosse anch’esso figlio di Paolo Paone. Non è vero niente. È figlio di un altro uomo, che, dice ora lei a posteriori, “non ha voluto fare il padre del bambino”.

COME È SCOPPIATO IL CASO

Le prime discrepanze sono emerse dopo un’intervista fatta da Julie Elle nel programma ‘Vieni da me’ di Caterina Balivo. Ha descritto Paone come un padre assente, che non c’è mai stato per i bambini, che l’aveva lasciata con la bimba piccola e poi non era rimasto neanche dopo che lei era rimasta incinta una seconda volta, dopo appunto questa presunta notte di passione. Una versione che presentava qualche piccola differenza rispetto alle parole utilizzate dalla donna nel suo primo libro. Ma a far scoppiare il caso è stato proprio Paone: il suo essere descritto come un uomo ‘assente’, infatti, anche nei racconti passati della donna, gli aveva sempre attirato le critiche e le antipatie del web, dal momento che lei è tanto seguita. E così è stato di nuovo dopo questa intervista, che gli ha portato uan rinnovata pioggia di accuse e attacchi.

LA VERITÀ DI PAOLO PAONE

Questa volta, però, Paolo Paone si è stancato di ricevere critiche, di essere tacciato come un insensibile che aveva abbandonato la compagna incinta. E di fronte alle ennesime accuse, ha deciso di dire a tutti (con un post su Instagram) di non essere lui il padre di Chris, e di raccontare la sua verità. Compreso il fatto che Julia Elle non gli fa vedere i bambini. La risposta di lei, clamorosa, ha complicato ancor più le cose e lasciati esterrefatti i follower. Perchè la donna, di fronte alle parole dell’ex copmagno, ha risposto lanciandogli accuse gravissime: ha dichiarato che è sempre stato un uomo violento e che lei e la piccola Chloe sono scappate da lui dopo che lui le aveva puntato un coltello alla gola davanti alla bambina.

LE ACCUSE DI LEI: “UN UOMO VIOLENTO”

Julia Elle lo ha raccontato in alcune storie su Instagram, dove figura struccata e molto seria. Sa di dover ammettere di aver raccontato cose non vere ai suoi tantissimi fan. E tenta di spiegare perchè lo ha fatto. “Il padre di Chloe purtroppo è sempre stato un uomo violento, ha fatto vivere un inferno a me e a Chloe. Dopo un’infinità di insulti, urla e minacce, una persona che lavorava con lui, che io ringrazio, mi ha dato il numero di un centro antiviolenza a cui mi sono appoggiata, in cui ho trovato persone che mi hanno davvero supportato”. Cosa? E tutto il racconto messo nei libri allora? E il buon rapporto mantenuto con l’ex? E la notte di passione da cui era nato Chris? Niente, non era vero, dice oggi Julia Elle.

“VOLEVO TENERE RISERVATE LE STORIE DEI BAMBINI”

Julia Elle spiega che nei libri non ha raccontato il passato di violenza “per tutelare i bambini” e per “non mettere nelle mani di chiunque la complessità e le fatiche che la storia di Chloe si portano dietro”. E ancora: “Ora le storie di Chloe e Chris sono nelle mani di chiunque, cosa che avrei voluto evitare”. Una frase detta dimenticando, forse, il fatto che sui bambini e sul racconto della loro vita in tempo pressochè reale lei da anni ha costruito tutto il suo giro d’affari.

LA VERSIONE “CONCORDATA”

Spiega che quella che si trova nei libri è una “versione concordata” con lui, perchè “lui sapeva benissimo che quella versione era la versione all’acqua di rose”. Perchè? “Per me era un modo per tutelare i miei figli, per lui era assicurarsi che la verità non uscisse mai fuori”. Nei libri, dunque, non ci sono insulti, minacce di morte, urla. Non c’è niente. E non c’è il racconto del “giorno in cui decido di andarmene via”. E spiega: “Non decido di andarmene via perchè lui mi dice che non mi ama più. Il giorno in cui decido di andarmene via decido di farlo dopo anni in cui mi minacciava di morte urlandomi in faccia. Un giorno mi ha puntato il coltello alla gola davanti a Chloe e io ho capito che se lo avesse fatto davvero io non avrei più potuto difenderla. E ho sbagliato, perchè avrei dovuto farlo per me, tanto tempo prima di arrivare a farlo per lei. E quindi l’ho presa e siamo scappate. Questa è la storia di Chloe. La storia di Chris è la storia di un altro uomo, un uomo che ha scelto di non essere il padre di Chris“. La conclusione su Paolo? “Mi ha maltrattata per anni, ha maltrattato me e Chloe per anni, non ha mai mantenuto Chole in nessun modo, non so in che modo per lui la verità possa essere meglio della menzogna che lo tutelasse, evidentemente questo pensiero era frutto della certezza che io avessi troppa paura di dire la verità. Ma io non ho più paura“. E posta, a supporto delle sue parole, tre schermate di messaggi whatsapp dove si fa riferimento al coltello e dove compaiono effettivamente alcuni insulti.

FACCHINETTI LO DIFENDE

Prima di fare queste stories, Julia Elle ne aveva fatta una precedente, conseguente al post di Paone, in cui diceva che sarebbe rimasta in “silenzio” per tutelare i figli e che aveva avviato azioni legali nelle sedi opportune. Paone, dopo la accuse della donna, torna a parlare su Instagram con un lungo post, in cui respinge le accuse e spiega di avere aviato azioni legali. Scrive anche, in riferimento ai mesaggi mostrati da lei, che si tratta di “parole decontestualizzate” e fatte apparire in un certo modo. In difesa di Paone, è intervenuto anche Francesco Facchineti, suo amico. E la sorella di Paolo, che ha sottolineato come lui, tanto criticato negli anni, sia stato invece un uomo buono, che per di più in una fase ha accolto in casa Julia quando era incinta di un altro uomo.

PERCHÈ TANTE BUGIE?

Chi avrà ragione? Ma sopratutto, perchè tante bugie? Le domande sono tante, e le accuse anche: sui social qualcuno accusa Julia di mentire ora, qualcuno di averlo fatto in precedenza, qualcuno di aver taciuto la gravissima storia della violenza proprio per far apparire una storia da Mulino bianco su cui fare soldi. Altri, infine, commentano la scelta di lei di mettere la sua vita in vetrina, bambini compresi, nonostante una storia così pesante e terribile alle spalle.

LE VECCHIE FOTO INSIEME E LA FAMIGLIA ‘ALLARGATA’

Di fatto, in poche ore l’hashtag #disperatamentemamma è diventato topic trend, e il mondo dei social si è affollato di commenti. Quello che non torna, e in tanti lo stanno facendo notare, è che fino a un po’ di tempo fa l’ex compagno Paolo Paone compariva nella vita social della donna. Era apparso in alcune foto insieme a lei e ai bambini, ma anche al nuovo compagno di lei. Lei aveva scritto che la loro storia d’amore era finita ma che erano rimasti in buoni rapporti. Quando stava ancora conoscendo Riccardo, Julia Elle aveva parlato pubblicamente di ‘famiglia allargata‘, celebrando l’armonia di riuscire a passare pomeriggio tutti insieme. Con un uomo violento che, si scopre ora, le ha puntato il coltello alla gola e minacciata tante volte di morte? È questo che, oggi, molti fan di vecchia data non si spiegano. Erano bugie quelle di allora ed erano finte quelle foto o sono bugie quelle di oggi? Quello che è certo è che a un certo punto l’ex compagno è stato fatto uscire di scena. Ed è iniziata la descrizione di lui come di una persona assente e a cui non è mai interessato nulla dei bambini.

Anche su Twitter molti utenti hanno la memoria lunga sulla storia di Julia Elle e stanno postando vecchi video rimasti ancoira disponibili su Tik Tok, in cui si vede l’ex compagno di Julia Elle Paolo a pranzo con loro tutti insieme, compreso il nuovo compagno Riccardo. Oppure gira anche un altro video scherzoso in cui ci sono Julia, Paolo e la bimba che schrzano insieme. “Non basta cancellare le vecchie foto, ti sei dimenticata i video rimasti su Tik Tok”, la accusano gli utenti.

