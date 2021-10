Orlando sul Green Pass: “Misura tra le meno restrittive e difende il lavoro”

NAPOLI – “Quanto durerà il Green pass? Questo ce lo diranno i dati. Noi abbiamo scelto la meno restrittiva tra le misure per affrontare il virus, la più compatibile con uno stile di vita normale. Lo abbiamo fatto anche e soprattutto per difendere il lavoro”. Così Andrea Orlando, ministro del Lavoro, parlando al 36esimo congresso dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Napoli. Interpellato sulle proteste dei no Green pass, Orlando osserva che è “sbagliato non affrontare anche quel dissenso che c’è, un dissenso che non va demonizzato, ma non può essere accarezzato. Capisco la paura, ma il tema è cosa può succedere se prendono piede”.