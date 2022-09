Incendio in un capannone in provincia di Bari, fumo nero nel cielo

BARI – Sono da chiarire le cause dell’incendio che questa mattina è divampato in un capannone della periferia di Modugno (Bari) usato da una impresa cinese come deposito.

Le fiamme hanno travolto materiale di vario genere provocando una intensa colonna di fumo nero visibile anche dalla provinciale 231 che costeggia il paese. Sono a lavoro 11 squadre dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. Al momento nessuna ipotesi sulla natura del rogo è esclusa.

