Inaugurato il primo locale Starbucks di Roma. Altri due a Termini e poi tocca a Genova e Napoli

ROMA – Dopo una lunga attesa da parte dei fan, durata anni, è stato inaugurato a due passi da piazza Montecitorio, e per la precisione in via della Guglia 56, il primo locale Starbucks di Roma.

Lo store aperto è in realtà il secondo sul territorio esteso della città metropolitana romana vista la presenza da alcuni mesi, nell’outlet di Castel Romano, di un altro locale. Altri seguiranno: la settimana prossima apriranno due locali Starbucks alla stazione Termini, uno al piano rialzato della cosiddetta ‘Terrazza Termini’ e uno al piano terra, mentre arriverà un po’ più avanti il locale di piazza San Silvestro, molto grande e stilisticamente più sofisticato dei locali ordinari della catena americana. Il piano di espansione di Starbucks a Roma, e poi a Napoli e in altre città italiane, era previsto per il 2020 ma poi il covid e lockdown avevano rallentato il percorso.



“A Roma– ha spiegato nel corso dell’inaugurazione Vincenzo Catrambone, general manger Starbucks per Percassi- l’obiettivo è aprirne parecchi, uno per ogni quartiere della Capitale. Dopo l’apertura a Milano, in effetti, abbiamo ricevuto tantissime richieste per aprire a Roma e finalmente oggi ci siamo, nel cuore della città. E tra pochi giorni tocca a Termini. Crediamo davvero che a Roma arriveranno moltissimi locali”.



Ma non è tutto: nel corso della mattinata è stata annunciata la volontà di aprire il primo locale a Napoli, nel quartiere Posillipo, e poi aprire anche a Bari. La settimana prossima sarà invece inaugurato lo store di Genova. Entro la fine dell’anno saranno 13 i nuovi locali Starbucks in Italia, per un totale di 36.