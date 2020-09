Regionali, in Campania il Movimento 5 Stelle si ferma sotto il 10%

NAPOLI – Il Movimento 5 Stelle si ferma sotto il 10 per cento in Campania. La candidata alla presidenza Valeria Ciarambino e la lista M5s si attestano (a 5.801 sezioni scrutinate su 5.827) al 9,9%.

In provincia di Napoli i pentastellati racimolano il 12,2%, il 14,3% nel capoluogo dove il voto e’ molto differenziato da quartiere a quartiere: si passa dal 6% di Chiaia e Posillipo al 21% di Secondigliano e Scampia. In provincia di Avellino il M5s raggiunge il 6,5%, a Benevento il 9,2, il 9,5 per cento a Caserta e il 6,1 a Salerno.

Tra i consiglieri regionali uscenti non saranno sicuramente rieletti Tommaso Malerba a Napoli e Vincenzo Viglione a Caserta. Alle regionali del 2015, la lista dei 5 Stelle raccolse il 17% delle preferenze, mentre alle politiche del 2018 i pentastellati si attestarono come primo partito superando il 50 per cento dei voti. M5s vincente anche nel 2019 con percentuali superiori al 30 per cento in occasione delle elezioni europee.