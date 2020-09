Regionali Puglia, Emiliano: “Lopalco sarà assessore alla Sanità”

BARI – Pierluigi Lopalco sara’ il prossimo assessore alla Sanita’ della Regione Puglia. Parola di Michele Emiliano che ha ringraziato l’epidemiologo per aver accettato la sfida “non facile” di trasformare “un professore di universita’ in una star di preferenze (15mila, ndr)”. “Di solito – ha continuato il rieletto governatore della Puglia nel corso di una conferenza stampa – le preferenze si dice le prendono i professionisti. In questo caso le hanno prese dilettanti della politica ma sono evidentemente state la competenza e la serieta’ che Pierluigi ha messo in tutta la sua vita ad aver avuto un peso“. Con oggi pero’ “i festeggiamenti finiscono”. “Io e Pierluigi siamo qua perche’ dobbiamo presiedere con il suo aiuto la task force anti coronavirus. Noi stiamo continuando il nostro lavoro: tra poche ore comincia la scuola anche in Puglia quindi noi siamo a disposizione delle famiglie pugliesi, come sempre, per un buon inizio di anno scolastico”.