Emiliano: “Renzi voleva far vincere Fitto, spero rifletta sull’errore che ha commesso”

MILANO – “Devo dare atto al presidente del consiglio Conte per aver fatto tutti gli sforzi possibili per tenere insieme la coalizione anche in Puglia. Ci siamo scontrati tutti contro Matteo Renzi che evidentemente voleva tentare di far vincere Fitto, non ci è riuscito, spero che adesso possa riflettere sull’errore politico che ha commesso perchè è stato grave e anche molto doloroso”. Così Michele Emiliano, confermato alla guida della regione Puglia, commenta il risultato delle elezioni.

“Il Movimento 5 Stelle locale- aggiunge- aveva come scusante il timore che un’alleanza potesse fargli perdere peso specifico così alla fine ha rischiato il tutto per tutto. Ora speriamo che si apra una fase diversa nella quale il ragionamento sui programmi prevalga su questo antico odio per il Pd”.