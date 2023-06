VIDEO | A Sabaudia torna Mediterranea: 11 serate dal 2 agosto

ROMA – Torna a Sabaudia ‘Mediterranea‘, la terza edizione di incontri organizzata da Micromegas Comunicazione. La rassegna estiva prende il via il 2 agosto ed è prevista la presenza di ministri, politici, scrittori, personaggi del mondo dell’imprenditoria, della cultura, grandi firme del giornalismo.

L’evento, nei due anni precedenti, ha conquistato il pubblico, sia in presenza con le piazze gremite, sia sui social e sui siti web per seguire lo streaming delle serate, che sarà riproposto anche quest’anno. Tante le tematiche che saranno dibattute ad agosto, nelle 11 serate in programma, non solo di stretta attualità ma anche con spazi riservati alla cultura e all’intrattenimento. Gran finale il 27 agosto.