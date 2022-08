Violento temporale nel litorale Sud del Lazio, tromba d’aria a Sabaudia

ROMA – Un violento temporale si è abbattuto nella notte sul litorale pontino, con forti raffiche di vento e piogge molto intense che hanno creato danni a cose e strutture in particolare a Sabaudia e a Borgo Grappa (Latina).

LA TROMBA D’ARIA A SABAUDIA

La bomba d’acqua, che ha formato una vera e propria tromba d’aria, ha creato scompiglio in particolare per quanti si trovavano sulle spiagge intenti a festeggiare il Ferragosto: intorno all’1.30 ombrelloni, tavoli, casse e oggetti vari sono stati lanciati in aria dalle improvvise folate, e le persone, dopo aver cercato un riparo di fortuna nelle strutture dei lidi, sono state fatte allontanare dagli arenili.

LE CHIUSURE STRADALI PER IL MALTEMPO

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale. Sono stati infatti provvisoriamente chiusi al traffico un tratto della strada statale 7 Appia in direzione Roma dal km 84,800 al km 87,300, all’altezza di Pontinia, e della strada statale 148 Pontina in entrambe le direzioni al km 82,700, a Sabaudia, proprio a causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata a seguito dell’ondata di maltempo.

