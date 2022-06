Da Elodie a sangiovanni: parte da Ostia ‘Rds Summer Festival’

ROMA – Rds 100% Grandi Successi parte con la sua carovana per l’Rds Summer Festival, il nuovo format itinerante che anima 6 città italiane per tutto il mese di luglio e conclude il suo viaggio con un appuntamento a settembre. 6 tappe, dal venerdì alla domenica, 18 appuntamenti dal vivo per un unico grande evento con cui RDS illumina l’estate attraverso il linguaggio universale della musica. Ogni weekend, a partire dal tramonto del venerdì, inizia la festa sotto un mare di stelle. Una programmazione mozzafiato con delle speciali performance live dei più grandi nomi del panorama musicale italiano ed esibizioni di Dj internazionali con esperienze interattive in cui lo spettatore è il vero protagonista. Prevista invece al mattino del sabato e della domenica, un’onda d’energia al RDS beach village con installazioni, sponsor d’eccezione e tante attività.

GLI ARTISTI SUL PALCO DI RDS SUMMER FESTIVAL

Achille Lauro, Bob Sinclar, Coez, Elodie, Francesco Gabbani, Franco 126, Gaia, Gazzelle, J-AX, Jimmy Sax, Madame, Max Pezzali, Noemi, Rocco Hunt, Raf, Sangiovanni, Tommaso Paradiso.

I biglietti per accedere alla programmazione serale saranno disponibili su Ticketone e sul sito di RDS Summer Festival. L’accesso al RDS beach village diurno sarà invece gratuito.

IL CALENDARIO

RDS Summer Festival partirà da Ostia i primissimi giorni di luglio (1-2-3), per poi toccare le spiagge di Lignano Sabbiadoro (8-9-10), San Benedetto del Tronto (15-16- 17), Termoli (22-23-24) e Gabicce (29-30-31). Infine, dal 9 all’11 settembre RDS porterà la sua festa a Marina di Pietrasanta, per chiudere in bellezza con un’ultima grande festa e salutare insieme l’estate.

