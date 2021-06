Mezzo milione di morti per Covid in Brasile: oltre 2.000 al giorno

Di João Marcelo

SAN PAOLO – Il Brasile ha superato la soglia dei 500.000 morti per Covid-19, attestandosi come il secondo Paese al mondo con il maggior numero di vittime dietro agli Stati Uniti, dove i decessi sono stati 601.574. A confermare questi numeri è stata la Johns Hopkins University.

Il Paese ha superato il mezzo milione di vittime appena 50 giorni dopo aver raggiunto la soglia dei 400.000 e circa 15 mesi dopo la conferma del primo decesso. In media negli ultimi sette giorni sono stati registrati 2.073 decessi, il che indica un’accelerazione del 27% rispetto a 14 giorni fa.

L’indice è stato superiore ai 1.000 decessi giornalieri per 150 giorni. Durante la prima ondata, il tempo record in cui la media dei decessi è stata superiore ai mille è stato di 31 giorni.

Tra i 27 Stati brasiliani, 11 stanno osservando un netto aumento nei decessi, mentre 13 sono stabili e solo tre stati mostrano un calo nel numero dei decessi.

In questo quadro, un elemento importante è la vaccinazione. Per raggiungere la copertura prevista del 90%, il Paese dovrebbe somministrare 237 milioni di dosi, ma per raggiungere questa cifra bisognerebbe effettuare un milione di vaccinazioni al giorno fino a fine anno.

Ad oggi invece sono state vaccinate un milione di persone in 24 ore solo 25 volte. Se si continuerà con questi ritmi, l’obiettivo richiesto dalle autorità sanitarie sarà raggiunto solo nel 2022.

Ben cento milioni di brasiliani over 18 sono ancora in attesa di essere vaccinati con la prima dose mentre altri 29 milioni di persone attendono invece il richiamo.

Il ministro della Salute, Marcelo Queiroga, ha commentato in un tweet la situazione: “Abbiamo perso 500mila vite a causa della pandemia che colpisce il nostro Brasile e il mondo intero. Bisogna lavorare instancabilmente per vaccinare tutti i brasiliani nel più breve tempo possibile e invertire questo scenario che ci affligge da oltre un anno”.

Non sono state segnalate, invece, dichiarazioni del presidente Jair Bolsonaro.

BRAZIL SURPASSES THE 500,000 DEATH MARK BY COVID-19

By João Marcelo

SÃO PAULO- On Saturday, the 19th, Brazil surpassed the mark of 500,000 killed by Covid-19. Brazil is the second country in the world with the highest number of victims of Covid-19, behind only the United States, which register 601,574 deaths, according to data from the Johns Hopkins University.

The country exceeded half a million deaths 50 days after reaching the 400,000 mark and about 15 months after the confirmation of the first death from the disease. 2,073 deaths were registered on average in the last seven days, which indicates an acceleration of 27% compared to 14 days ago. The index is above 1,000 daily deaths for 150 days. During the first wave, the record time that the moving average was above a thousand was 31 days.

Of the 27 Brazilian states, eleven are on the rise in deaths. Thirteen are stable and three states show a drop in the number of deaths.

Another important issue is vaccination. To reach the predicted vaccination coverage of 90%, the country would still need to apply 237 million doses to complete the goal. To reach this number, it would be necessary to apply 1 million doses per day, until the rest of the year. Brazil, however, vaccinated 1 million in 24 hours just 25 times. If the country continues at its current rate of vaccination, the goal would only be reached in 2022. 100 million Brazilians over 18 are still waiting to be vaccinated with the 1st dose, and another 29 million immunized people have not yet received the 2nd dose.

The Minister of Health, Marcelo Queiroga, spoke about the number of deaths in the pandemic in the country. “500,000 lives lost by the pandemic that affects our Brazil and the whole world. I work tirelessly to vaccinate all Brazilians in the shortest time possible and change this scenario that has plagued us for over a year,” says the text published on Twitter. President Jair Bolsonaro did not comment on the 500,000 death mark by Covid-19

BRASIL ULTRAPASSA A MARCA DE 500 MIL MORTOS PELA COVID-19

By João Marcelo

SÃO PAULO – O Brasil ultrapassou no sábado, dia 19, a marca de 500 mil mortos pela Covid-19. O Brasil é o segundo país no mundo com o maior número de vítimas da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, que registram 601.574 mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins.

O país ultrapassou meio milhão de mortes 50 dias depois de chegar à marca de 400 mil e cerca de 15 meses após a confirmação da primeira morte pela doença. Foram registrados 2.073 óbitos em média nos últimos sete dias, o que indica uma aceleração de 27% na comparação com 14 dias atrás. O índice está acima de 1.000 mortes diárias há 150 dias. Durante a primeira onda, o recorde de tempo que a média móvel ficou acima de mil foi 31 dias.

Dos 27 estados brasileiros, onze estão em alta de mortes. Treze apresentam estabilidade e três estados apresentam queda no número de mortes.

Outra questão importante é a vacinação. Para atingir a cobertura vacinal prevista de 90%, o país ainda precisaria aplicar 237 milhões de doses para completar a meta. Para alcançar esse número, seria necessário a aplicação de 1 milhão de doses por dia, até o resto do ano. O Brasil, entretanto, vacinou 1 milhão em 24 horas apenas apenas 25 vezes. Se o país continuar na velocidade atual de vacinação, a meta seria atingida apenas em 2022. 100 milhões de brasileiros acima de 18 anos ainda esperam para serem vacinados com a 1° dose, e outros 29 milhões de imunizados ainda não receberam a 2° dose.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se manifestou diante do número de mortos na pandemia no país. “500 mil vidas perdidas pela pandemia que afeta o nosso Brasil e todo o mundo. Trabalho incansavelmente para vacinar todos os brasileiros no menor tempo possível e mudar esse cenário que nos assola há mais de um ano”, diz o texto publicado no Twitter. O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre a marca de 500 mil mortes pela Covid-19