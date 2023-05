Mare Fuori 4, primo ciak oggi a Napoli

ROMA – Dopo lo straordinario successo che ha segnato le prime tre stagioni della serie prodotta da Rai Fiction e Picomedia, iniziano oggi le riprese della quarta stagione di Mare Fuori. Il cast torna a girare a Napoli, diretto nuovamente da Ivan Silvestrini.

MARE FUORI, DOVE CI ERAVAMO LASCIATI (SPOILER ALERT)

Filippo (Nicolas Maupas) e Naditza (Valentina Romani) non sono più nell’Ipm perché sono riusciti a evadere. Insieme a loro c’è anche Carmine (Massimiliano Caiazzo) che ha deciso di ritornare a Nisida per il bene di sua figlia, affidata temporaneamente alla direttrice dell’Ipm Paola Vinci (Carolina Crescentini).

Quando Carmine ritorna in carcere trova delle novità: Rosa Ricci (Maria Esposito), ma per tutti “Tarante'”. Lei è la sorella minore di Ciro (Giacomo Giorgio, che potrebbe fare ritorno nei nuovi episodi), che ha deciso di farsi arrestare per vendicare suo fratello perché crede che sia stato Carmine ad ucciderlo.

Tra i nuovi elementi c’è Mimmo (Alessio Orrei), al quale piace tenere due piedi in una scarpe: da una parte è legato ai Ricci e quindi a Edoardo Conte (Matteo Paolillo) ma anche alla famiglia Di Salvo (in particolare alla mamma di Carmine). Mimmo viene mandato nell’Ipm proprio per proteggere Carmine da chi lo vuole morto per Ciro.

La terza stagione ha emozionato i fan per il percorso di Gaetano detto “O’ Pirucchio” (Nicolò Galasso). Dopo molto tempo passato vicino a Ciro ed Edoardo decide di passare dalla parte di Carmine, Filippo, Cardiotrap (Domenico Cuomo), Pino (Artem). Quest’ultimo si innamora di Kubra (Kysha Wilson): tra i due nasce una bellissima storia d’amore, ma non sempre facile. Soprattutto dopo che Kubra scopre un fatto sconvolgente del suo passato.

A proposito d’amore, la terza stagione ha lasciato il fan con il fiato sospeso: Carmine e Rosa si innamorano, ma le loro famiglie si fanno la guerra. Se la mamma di lui acconsente alla relazione, il papà di lei (Salvatore Ricci, interpretato da Raiz) è completamente contrario. L’ultimo episodio di ‘Mare Fuori 3’ si chiude con Carmine e Rosa a Napoli, fuori dall’Ipm in permesso, sorpresi da Don Salvatore che mette la figlia davanti a una scelta. Poi si sente uno sparo e a seguire la sigla. Chi ha sparato a chi? Nei nuovi episodi la risposta.

La serie, una coproduzione Rai Fiction – Picomedia e prodotta da Roberto Sessa, è nata da un’idea di Cristiana Farina scritta con Maurizio Careddu.