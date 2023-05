Mare Fuori 4, si torna sul set: le anticipazioni

ROMA – Si torna nell’Istituto penitenziario minorile di Napoli nella quarta stagione di Mare Fuori. Come anticipa il settimanale ‘Chi’, le riprese inizieranno il prossimo 16 maggio. Tanta carne al fuoco nei nuovi episodi, che vedranno l’ingresso di nuovi personaggi e il saluto definitivo di vecchie conoscenze.

MARE FUORI 4, LE ANTICIPAZIONI

Nel nuovo numero di ‘Chi’ è presente qualche spoiler relativo a Mare Fuori 4. Il primo episodio si intitolerà ‘Nel nome dell’amore’, “un titolo che si riallaccia perfettamente con il finale della terza stagione, che ha lasciato molti dubbi”, si legge sul settimanale. “Parliamo della scena dello scontro tra Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e Don Salvatore Ricci…”.

Abbiamo lasciato, infatti, i Romeo e Giulietta della tv ad una svolta della loro relazione: scoperti dal padre di lei, i tre sono stati protagonisti di una scena finale che ha lasciato i puntini di sospensione. Chi ha sparato a chi?

Stando alle indiscrezioni di ‘Chi’, non è da escludere che la mano che ha sparato il colpo sia quella di Ciro Ricci, “visto che nella serie, dopo la sua apparente morte, non si è visto alcun funerale“. Di sicuro il personaggio di Ciro tornerà, come confermato dallo stesso interprete Giacomo Giorgio.

NEW ENTRY E ADDII

Nella nuova stagione di Mare Fuori 4 non torneranno Naditza (Valentina Romani), Paola Vinci (Carolina Crescentini) e Filippo Ferrari-‘O Chiattillo (Nicolas Maupas). Quest’ultimo, da quanto si legge sulle pagine di ‘Chi’, sarà comunque presente in forma epistolare nella vita di Carmine (Massimiliano Caiazzo).

Confermato il resto del cast. Tra le novità ci sarà Valeria Andreanò, nel ruolo della sorella di Sofia Durante (Lucrezia Guidone), la nuova direttrice dell’Ipm.