Ciampino, città del volo, onora il centenario dell’Aeronautica Militare

CIAMPINO – È iniziata sulle note di Mameli, questa mattina, la conferenza stampa nella sala consiliare del comune di Ciampino che si prepara a festeggiare i 100 anni dell’Aeronautica Militare, il prossimo 28 marzo. Una mostra fotografica ‘Ciampino e il volo una storia lunga un secolo’, curata da Michele Concilio e inaugurata oggi, resterà aperta fino al 2 aprile. Foto in bianco e nero, pagine di giornale, scatti che hanno fatto il giro del mondo immortalano pagine di cronaca ormai affidate alla storia che hanno visto Ciampino, alle porte della Capitale, protagonista di voli storici, atterraggi di personaggi celebri e oggi continui voli salvavita della Forza Azzurra. L’ ultimo per una neonata in pericolo di vita, trasportata da Cagliari al Bambino Gesù.

“La storia di Ciampino è indissolubilmente legata all’Aeronautica militare. Al 31mo stormo e al 2^ reparto del Genio che ricadono proprio sul nostro territorio”, ha esordito la sindaca di Ciampino Emanuela Colella.

Tutte le basi aeree del territorio nazionale saranno aperte nel compleanno del 28 marzo per portare alla cittadinanza conoscenza della storia ed evoluzione dell’Arma azzurra. Alla conferenza hanno preso parte, tra gli altri, il Comandante del 31mo Stormo, Gianmattia Somma; il Colonnello Aniello Corcione, Comandante del 2^ Reparto Genio; il Generale Carlo Greco, presidente dell’Arma Aeronautica; e il Comandante della Polizia Locale, Roberto Antonelli. Presenti anche i piccoli studenti della scuola Paola Sarro.

“Il centenario non costituisce solo ricordo e memoria, ma anche un momento per far conoscere quello che facciamo ogni giorno per il Paese”, ha dichiarato il Colonnello Gianmattia Somma, Comandante del 31mo Stormo. “Il 28 marzo e’ pensato soprattutto per giovani e ragazzi, abbiamo bisogno di passione e di ragazzi con ambizione”, ha aggiunto rivolgendosi proprio ai giovanissimi alunni augurando per loro magari un futuro in tuta da volo.

Le visite guidate sotto lo slogan del centenario “In volo verso il futuro” saranno aperte la mattina alle scuole, ma anche a tutti i cittadini, prenotabili con qr code con orario di visita dalle 14.30 alle 17. Tra le associazioni presenti ci sara’ l Arca comunità il Chicco nata per ragazzi con disabilita’.

La raccolta fondi a favore dell’Airc sara’ unita alle celebrazioni del 28 marzo : “L’umanità è il DNA della nostra Forza Armata. Il 31mo Stormo assicura trasporti di Stato, ma anche sanitari ed è un unico nel suo genere”, ha ribadito il Comandante Somma, ricordando che “tutti i giorni abbiamo equipaggi pronti a partire”. “Si tratta di un reparto a tutela del rapporto infrastrutturale dell’Aeronautica- ha spiegato invece il Colonnello Corcione del 2^Reparto- il Genio Aeronautico fu protagonista delle prime spedizioni di sommergibili in Polo Nord e nel 2013 sono partiti i nostri primi tecnici per il Polo Sud per la costruzione della prima pista permanente in Antartide”. Ha ricordato Corcione anche il lavoro recente del reparto per la realizzazione dell’ Hub vaccinale a Pratica di Mare durante l’emergenza pandemica.

Il Generale Carlo Greco ha ricordato infine i valori dell’Aeronautica che l’associazione Arma Aeronautica da lui presieduta, nata nel 1952, ha la missione di propagare. “A Ciampino la sezione e’ stata costituita nel 1993. Abbiamo circa 200 soci e abbiamo voglia di ringiovanirci” e tra gli impegni concretizzati ha ricordato il monumento, che sorge nel quartiere Folgarella, in memoria di tutti gli aviatori.

“Dovevamo regalare un simbolo alla città”, ha dichiarato il comandante della Polizia Locale, Roberto Antonelli, ricordando che la stele del monumento agli aviatori è stata posizionata non a caso proprio all’ingresso di Ciampino. Alla fine con un solenne taglio del nastro, accompagnata anche da due piccoli studenti emozionati, la sindaca ha aperto ufficialmente la mostra invitando tutti i cittadini a visitarla.

COMANDANTE 31 STORMO: CON CENTENARIO ONORIAMO CADUTI E RICORDIAMO VALORI

In cento anni di storia ci sono anche le pagine dolorose di chi ha perso la vita, il ricordo dei caduti, di “chi è scomparso in servizio”, come i due piloti morti tragicamente mentre erano in volo sui cieli di Guidonia, Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello. “Questo ci addolora, ma fa parte di noi”, ha dichiarato alla Dire il Somma, Comandante del 31mo Stormo, a margine della conferenza stampa di stamane in sala consiliare a Ciampino per inaugurare la mostra Ciampimo citta’ del volo, in occasione del Centenario della Forza Armata.

“Il 28 marzo sara’ l’occasione per onorare la nostra storia, onorare i nostri caduti e ricordare i nostri valori”, ha aggiunto. “Andiamo a portare aiuto laddove richiesto, quella del 31mo Stormo e’ una missione pregiata”, come l’ha definita il Colonnello Somma ricordando l’impegno sanitario nei voli salva vita. E sui venti di guerra e la crisi Ucraina alla Dire ha risposto: “Noi ci siamo sempre, anche in tempo di pace, non solo quando c’è pericolo”.