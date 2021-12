Operazione albero, il video della Polizia per gli auguri di Natale

BOLOGNA – Volanti, agenti in motocicletta, in bici o anche in borghese di corsa, tutti accorrono a sirene spiegate nello stesso posto: una piazzetta. Sembra proprio un’operazione in grande stile, con tanto di musica suspence. E invece cosa vanno a fare i poliziotti in questa piazzetta? L’albero di Natale insieme a un gruppi di bambini, aiutandoli ad attaccare gli addobbi portati che loro stessi hanno portato dentro scatoline di cartone. Dura un minuto e 30 secondi il video della Polizia di Stato per gli auguri di questo Natale 2021. E alla fine nel presepe finsce anche una piccola statuina che rappresenta un poliziotto.