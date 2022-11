Incendio al San Camillo di Roma, paziente riporta lesioni cutanee da calore

ROMA – Nel pomeriggio di ieri un principio di incendio si è sviluppato all’interno di una delle sale del blocco operatorio cardiovascolare dell’ospedale San Camillo, mentre era in corso un intervento cardiochirurgico. Il principio d’incendio è stato rapidamente estinto, il paziente è stato spostato in sicurezza nella sala operatoria adiacente dove l’intervento chirurgico è stato portato a termine con successo. A seguito dell’incidente il paziente ha riportato lesioni cutanee da calore, che sono oggetto di valutazione clinica da parte degli specialisti. La direzione sanitaria ha incontrato i familiari per informarli dell’accaduto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia di Stato per effettuare i rilievi del caso. È stata disposta un’inchiesta interna al fine di individuare le cause dell’incidente. Si precisa inoltre che è stata ripristinata la piena funzionalità del blocco operatorio cardiovascolare. La direzione dell’azienda ospedaliera ringrazia tutti i professionisti che sono intervenuti tempestivamente per evitare ulteriori conseguenze.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it