A Pharmexpo, fiera del settore farmaceutico, si parla anche di Padel

NAPOLI – Torna con la sua quattordicesima edizione Pharmexpo – la fiera B2B del settore farmaceutico, l’unica manifestazione del Centro-Sud Italia dedicata al settore che mette in contatto farmacisti, medici e operatori con le aziende – con l’appuntamento in programma dal 25 al 27 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli (viale Kennedy, 52). Tutte le informazioni sono sul sito www.pharmexpo.it.

LEGGI ANCHE: VIDEO | I numeri di Pharmexpo 2021, “una scommessa vinta”: trecento aziende e quasi ottomila visitatori

L’ASSESSORE: “15 ANNI DI GRANDE CRESCITA”

“Pharmexpo, la fiera-evento di settore nata per creare un momento di incontro tra tutti gli attori della filiera del farmaco, è cresciuta in questi 15 anni – sottolinea Vincenzo Santagada, presidente dell’ordine dei Farmacisti di Napoli e assessore comunale alla Salute – collocandosi tra gli eventi leader nell’ambito dell’health care, del beauty care e di tutti i servizi legati al mondo della farmacia. La manifestazione rappresenta un punto di incontro fondamentale tra la professione, il mondo dell’industria e il farmacista e attraverso i vari tavoli proposti dall’Ordine ha dato l’opportunità di confrontarsi e generare spunti di riflessione per aprire nuove strade di sviluppo professionale”.

FEDERFARMA: “IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO DEL SETTORE AL SUD”

“Le farmacie napoletane – commenta Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli – sono testimoni della costante crescita di un evento fieristico oramai ampiamente consolidato come il più importante del Sud Italia nel settore farmacia, non solo per le imprese presenti ma anche per i momenti di dibattito ed approfondimento previsti nell’intero fine settimana. La farmacia inizia a cambiare pelle: non più mero luogo di dispensazione di farmaci, ma un vero e proprio avamposto sanitario come dimostrato in periodo di pandemia. Un ruolo da consolidare anche adesso che, per fortuna, l’apice dell’emergenza sanitaria sembra essere ormai alle spalle, offrendo ai cittadini sempre maggiori servizi”.

FOCUS SU PADEL E CUCINA SENZA GLUTINE

Anche nel 2022 torna l’associazione italiana celiachia che proporrà l’evento ‘La cucina senza glutine’ con la blogger Rosa Maria Zito e un contest del senza glutine. Spazio anche al padel sabato alle 15:30 con l’evento ‘La traumatologia nel padel: gli infortuni ed i rimedi in farmacia’. Si parlerà, poi, anche di integratori, di pubblicità, e-commerce e inclusione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it