Fit Cisl: “Tamponi gratis ai lavoratori dal 95% delle aziende del porto di Genova”

GENOVA – “Sono in aumento, ora dopo ora, le aziende in porto a Genova che si sono attrezzate per fare tamponi gratuiti ai propri lavoratori, raggiungendo la quota del 95% di tutte le realtà che operano nel nostro scalo”. Così, in una nota, Francesco Bottiglieri, segretario regionale Fit Cisl Liguria con delega alla portualità. Le aziende che “non hanno ancora aderito- aggiunge il sindacalista- daranno un contributo per aiutare i lavoratori nel pagamento del tampone”.

