Boom di casi in un paesino in provincia di Bari, il sindaco chiude tutto: scuole, parchi, circoli

BARI – Il sindaco di Toritto (Bari) Pasquale Regina ha firmato una ordinanza che chiude tutte le scuole – anche le paritarie, parchi, sale gioco, circoli culturali e distributori h24 dalle 6 del pomeriggio alle 5 del mattino.

“La situazione sanitaria a Toritto è molto seria. Ci sono tra i 100 e i 150 positivi in paese“, spiega in un video postato sui social. Il provvedimento, entrato in vigore oggi, resterà valido fino al prossimo 30 ottobre.

LEGGI ANCHE: In Liguria vietato stazionare per strada in più di una persona