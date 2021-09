Caso Massaro, la Corte d’appello rinvia l’udienza sulla sospensiva al 2 novembre

ROMA – Oggi, la Corte d’Appello ha deciso di rinviare al 2 novembre l’udienza sulla richiesta di sospensiva presentata dai legali di Laura Massaro per scongiurare il prelievo del figlio dalla casa in cui vive con la mamma e i nonni. Alla donna, mamma accusata di PAS (alienazione parentale), secondo il Tribunale per i minorenni il minore deve essere tolto e portato in casa famiglia. Motivo del rinvio di oggi l’incompatibilità di due giudici onorari che sedevano nel collegio che a luglio aveva rigettato la richiesta della mamma coraggio. La famiglia Massaro fa sapere che “non si arrenderà” e annuncia proteste.

