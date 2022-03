Laura Massaro dopo la sentenza della Cassazione: “La vita ricomincia dal 24 marzo, felice per mio figlio”

ROMA – “Oggi è una grande gioia. Giustizia è fatta, soprattutto per mio figlio di 12 anni e sono felicissima”. Così Laura Massaro, ha commentato a Rai News 24 l’ordinanza della Cassazione del 24 marzo che ha fermato il prelevamento di suo figlio per la casa famiglia in nome dell’accusa di alienazione parentale, considerata infondata e ora di nuovo bandita dai tribunali.

Le prime parole del bambino? “Salti di gioia, cantava e gridava”, ha detto la mamma romana diventata icona della lotta all’alienazione parentale, ricordando “i momenti di grande terrore con i tentativi di accesso al nostro domicilio”.

Prima del 2013 “non sapevo cosa fosse l’alienazione parentale- ha chiarito Massaro- poi ho cominciato a vedere online le storie di altre mamme coraggio e ho capito di essere finita in qualcosa di terribile”. Come è arrivata la vittoria? “Dalle carte processuali, i miei legali hanno dimostrato le anomalie del procedimento. Ora- ha concluso- la vita ricomincia dal 24 marzo”.