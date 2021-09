La provocazione di Jo Squillo: in niqab al Grande Fratello Vip

BOLOGNA – Jo Squillo non è nuova alle provocazioni. Chi è rimasto colpito dall’iniziativa della cantante e produttrice di presentarsi al Fratello Vip coperta da un niqab in solidarietà alle donne afghane, forse non conosce la sua carriera musicale e televisiva, costellata di prese di posizione non certo mainstream e provocazioni.

Ieri sera, durante la terza puntata del reality show di Canale 5 condotto da Signorini, l’artista milanese ha esordito in diretta completamente velata di nero, spiegando così il suo gesto al padrone di casa: “Alfonso anche in un momento di gioia e leggerezza non possiamo dimenticare e creare degli atti di solidarietà per le sorelle di Kabul“. In studio è partito un applauso spontaneo, che ha fatto da sottofondo ai complimenti di Signorini: “Brava, brava! Anche se siamo al Grande Fratello si può parlare di solidarietà”.

Peccato che poi il conduttore sia scivolato sul seguito: “Adesso, però, puoi anche togliertelo: mica posso vederti così tutta la puntata, mi fai anche una certa impressione“. Jo Squillo, per tutta risposta, ha domandato: “Ma come fanno a vivere così? Io ci sto da poco e non riesco!”, sfilandosi il velo.

L’episodio ha già attirato una pioggia di polemiche: in particolare il pubblico si è diviso sulla genuinità del gesto, additandolo come puro esibizionismo.

La cantautrice, nota per la hit “Siamo donne” portata al successo a Sanremo 1991 insieme alla collega Sabrina Salerno, non è nuova ai gesti provocatori nei reality show: nel 2005 era stata espulsa da La Fattoria per aver deciso di occupare la casa, mentre nel 2019 si era vista costretta ad abbandonare L’Isola dei Famosi per via di un infortunio.