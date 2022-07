Per prenotare la spiaggia libera a Napoli serve un’app

NAPOLI – È attiva a partire da oggi l’app per prenotare l’ingresso nei tratti di spiaggia liberi dei lidi napoletani Spiaggia delle Monache, Bagno Ideal e Bagno Elena.

Nella Spiaggia delle Monache, nel tratto ricompreso tra Palazzo Donn’Anna e Bagno Sirena, con ingresso dal Bagno Sirena, l’accesso giornaliero è consentito in un’unica fascia oraria (8:30-17:30) nel numero massimo di 400 persone. È possibile la prenotazione collegandosi al link: www.lidoo.it/tour/spiaggia-delle-monache/, dove in tempo reale potrà conoscersi la capienza disponibile delle spiagge alla data prescelta.

Nella spiaggia ricompresa tra palazzo Donn’Anna e Bagno Ideal l’accesso giornaliero è consentito dalle 8:30 alle 17:30 nel numero massimo di 24 persone , di cui 12 accessi saranno garantiti attraverso il Bagno Ideal e altrettanti attraverso il Bagno Elena con ingresso da via Posillipo 12 e via Sermoneta 19.

Anche in questo caso è possibile la prenotazione secondo il sistema digitale offerto a titolo gratuito dalla ditta Maylab S.r.l, collegandosi al link www.lidoo.it/tour/spiaggia-compresa-tra-palazzo-donnanna-e-bagno-ideal/.

L’ingresso è consentito ai maggiorenni. I minori possono accedere solo se accompagnati da un adulto. Il personale dei lidi potrà, all’occorrenza, procedere all’identificazione delle persone per conoscerne l’età anagrafica.

L’ASSESSORE: “SISTEMA DI PRENOTAZIONE TRASPARENTE E DI FACILE USO”

“Come avevamo previsto – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e al Mare del Comune di Napoli Paolo Mancuso – da oggi l’accesso alle spiagge pubbliche di Napoli sarà regolamentato grazie a una app. Voglio ringraziare personalmente Stefano Cicala e Alessandro Recano della Maylab Srl, proprietaria del portale di Booking lidoo.it, che ci hanno messo a disposizione gratuitamente il loro portale per l’accesso controllato alle spiagge. È chiaro che la necessità si presenta essenzialmente nel fine settimana quando l’accesso ai lidi è maggiore, ma in questo modo abbiamo un sistema di prenotazione trasparente e di facile uso per tutti”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it