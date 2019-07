Autonomia, Conte: “Basta insulti, non è bandiera da sventolare”

ROMA – “L’autonomia non è una bandiera regionale da sventolare”, quindi “chiedo rispetto per me e per tutti i ministri che stanno lavorando con me”. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, lo dice in una lettera ai “cittadini della Lombardia e del Veneto” sul tema dell’autonomia pubblicata dal Corriere della Sera, giudicando “inaccettabili” dichiarazioni “che scadono nell’insulto” pronunciate “da rappresentanti istituzionali e rivolte a rappresentanti istituzionali”. Ad Attilio Fontana e Luca Zaia “chiedo rispetto per me e per tutti i ministri che stanno lavorando con me, indistintamente, della Lega e del Movimento 5 Stelle- scrive Conte. “Dopo mesi e centinaia di ore di attento lavoro, dedicato alle vostre esigenze, reputo a dir poco ingeneroso sostenere che siamo poco attenti alle vostre sensibilità”, dice ancora Conte.

“Le vostre richieste stanno a cuore anche a noi. Come pure ci sta a cuore la sorte dei restanti 45 milioni di cittadini italiani- prosegue il presidente del Consiglio-. Se il confronto civile terrà il luogo degli insulti più recenti, mi dichiaro sin d’ora disponibile a incontrare i vostri governatori, per considerazione nei vostri confronti, anche prima di portare la bozza finale in Consiglio dei ministri, in modo da poterli tenere compiutamente aggiornati”. Per me, conclude Conte, “l’autonomia non è una bandiera regionale da sventolare, ma una riforma che farà bene a voi e all’Italia intera”.

Autonomia, Zaia contro Conte: “Ci prendono in giro, non hanno prodotto nulla”

Autonomia, Fontana: “Sulla scuola andrò avanti anche senza accordo”

IL MESSAGGIO A LOMBARDI E VENETI: “AVREMO TESTO SERIO E CREDIBILE”

“Manca ancora poco e poi saremo pronti per portare la bozza finale in Consiglio dei ministri. Avremo un testo serio e credibile, che verrà incontro alle vostre richieste e, nel contempo, sarà compatibile con il disegno costituzionale. Mi piacerebbe portare questa bozza e metterla in votazione già alla prossima riunione del Consiglio dei ministri“. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, lo dice in una lettera ai “cittadini della Lombardia e del Veneto” sul tema dell’autonomia pubblicata dal Corriere della Sera.

“POLEMICHE NE STANNO COMPROMETTENDO ULTIMI PASSAGGI”

“Su molti giornali stanno montando le polemiche sul tema dell’autonomia differenziata, alimentate anche da dichiarazioni di esponenti delle forze di maggioranza, ma in particolare dalle prese di posizione dei governatori delle vostre Regioni”. Ciò detto, “le polemiche e le ultime dichiarazioni stanno però compromettendo questi ultimi passaggi”, dice ancora Conte nella lettera ai “cittadini della Lombardia e del Veneto”.

“Invito tutti a considerare che un progetto riformatore così rilevante e articolato non può essere valutato sulla base dell’anticipazione di qualche singolo suo aspetto- dice Conte-. Esprimere un giudizio su singole questioni, soprattutto in questa fase, non può che condurre a una visione parziale e limitata. Il giudizio finale andrebbe riservato alla bozza definitiva che verrà approvata dal Consiglio dei ministri“.