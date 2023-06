Cosa è successo al Titan? Gli scenari possibili sul sommergibile disperso

ROMA – Proseguono incessanti le ricerche del Titan, il sommergibile scomparso nell’Oceano Atlantico lo scorso 18 giugno. Partito per una spedizione turistica alla volta del Titanic, il batiscafo ha smesso di trasmettere il segnale nel pomeriggio dello stesso giorno, poco dopo l’immersione. Stando a quanto emerso nelle ultime ore, il supporto vitale cesserà alle 11 di giovedì 22 giugno. Da quel momento la speranza di trovare vivi i 5 passeggeri a bordo sarà quasi nulla. Ma cosa è successo al Titan? Sono state formulate diverse teorie su quanto accaduto al sommergibile. Questi sono gli scenari possibili ipotizzati da Stefan B. Williams, professore di robotica marina dell’Università di Sydney.

ALLA DERIVA

Lo scenario migliore è quello che vede il Titan ‘galleggiare’ alla deriva nell’Oceano in attesa di essere trovato. Secondo gli esperti, questo potrebbe essere accaduto se il dispositivo di comunicazione si fosse guastato e il sommergibile fosse già riemerso in attesa di essere trovato. In questo caso aumenterebbero le possibilità di rintracciare il batiscafo e, di conseguenza, la possibilità di sopravvivenza dei membri dell’equipaggio.

INCAGLIATO

Scenario nero se, invece, il sommergibile avesse raggiunto il Titanic e si fosse incagliato nel relitto. I sottomarini militari non arrivano a quelle profondità e le manovre di recupero sarebbero altamente difficoltose.

Stesso discorso se il Titan avesse perso il controllo e fosse affondato sui fondali oceanici. A quelle profondità, raggiungere il sommergibile con mezzi di soccorso sarebbe problematico, se non impossibile.

IMPLOSIONE

È lo scenario peggiore. Il Titan è progettato per resistere alla forte pressione delle acque profonde. Tuttavia, qualsiasi difetto della sua struttura o malfunzionamento potrebbe comprometterne l’integrità, nel qual caso c’è il rischio di implosione.

CORTO CIRCUITO

Un’altra possibilità è che si sia sviluppato un incendio a bordo. Ad esempio a causa di un cortocircuito elettrico. Ciò potrebbe compromettere i sistemi elettronici del sommergibile utilizzati per la navigazione e il controllo. Come spiega Williams, gli incendi sono un evento disastroso in ambienti sottomarini chiusi e possono potenzialmente rendere inabile l’equipaggio.