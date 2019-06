Bologna è pronta per il Pride (con tanto di B-Side). Sul palco Myss Keta

BOLOGNA – Il Pride di Bologna, in programma domani, per la prima volta si fa in due. Da un lato, i ‘soliti’; dall’altro, un movimento che si autodefinisce il lato B. Con un pizzico di polemica. “Si tratta di rendere visibili le lettere più oscure dell’acronimo lgbtqi e quelle che ancora mancano, in un’agenda del movimento fin troppo concentrata per decenni sui bisogni delle coppie gay”, spiegano gli organizzatori del B-Side pride. In entrambi i casi, l’appuntamento è ai Giardini Margherita, lì alle 16 partiranno i cortei. Plurale d’obbligo perchè appunto il percorso è lo stesso, ma i ‘mondi’ sono due.

La componente più ‘tradizionale’ non vuole lasciare indietro nessuno e per questo, ad esempio, sotto il palco ai Giardini Margherita spunterà un’area riservata a persone con difficoltà motorie e per tutta la giornata ci sarà anche un interprete lis (la lingua dei segni). Il concentramento è dalle 14.30 in piazzale Jacchia, i carri sfileranno dalle 16: passeranno dall’incrocio tra via Santo Stefano e via Dante per poi proseguire in via Farini, via Castiglione, piazza di Porta Ravegnana, via San Vitale, piazza Aldrovandi e via Guerrazzi per poi, risalendo via Santo Stefano ritornare al parco, qui dalle 19 seguirà il PalcoPrid su cui saliranno cantanti Myss Keta e Paola Iezzi (cioè Paola di ‘Paola e Chiara’) che alla parata di Bologna ‘doneranno’ un loro duetto inedito.

