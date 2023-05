Saison Culturelle, oltre 50% biglietti venduti online

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 21 mag. – Degli 11.413 biglietti venduti per la Saison Culturelle 2022-2023, la rassegna di teatro, musica e spettacoli organizzati dalla Regione Valle d’Aosta, “oltre il 50% è stato acquistato online”. Lo dice il dirigente delle Attività culturali, Raphaël Desaymonet, illustrando i dati della stagione appena conclusa in conferenza stampa, al Palazzo regionale di Aosta.

“Quello di riuscire a portare il pubblico ad acquistare i biglietti online era un obiettivo per noi importante- aggiunge Desaymonet- e anche per questo abbiamo scelto di riservare alla vendita libera alcuni spazi in tutte le aree del teatro Splendor, sia in galleria, sia in platea”. Se la Saison appena conclusa è tra quelle record, seconda solo alla 2010-2011 per incassi, “è stata la prima per gli incassi a vendita libera- aggiunge il dirigente- dopo la revisione degli abbonamenti, con l’obiettivo di favorire una presenza diversa i pubblico agli spettacoli”.

Per la Regione, è importante “mantenere delle politiche di prezzo decisamente più favorevoli rispetto a quelle di un imprenditore privato, per permettere a tutti di vedere degli spettacoli a prezzi accettabili”, dice l’assessore Jean-Pierre Guichardaz.