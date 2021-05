Roma, striscione shock contro la sindaca Raggi in viale Togliatti

ROMA – ‘Raggi scrofa buona solo per i cinghiali di cui ha riempito Roma’. Il lenzuolo con la scritta offensiva all’indirizzo della sindaca di Roma Virginia Raggi è stato affisso su un cartello stradale in viale Palmiro Togliatti all’altezza di viale dei Romanisti. Lo striscione non è firmato. Nella giornata di oggi, la sindaca aveva reso noto che il dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, su indicazione dell’assessorato ai Rifiuti e al Risanamento Ambientale, ha intimato a 21 centri di autodemolizione ritenuti ‘abusivi’ la dismissione e il ripristino dei siti che si trovano tra viale Palmiro Togliatti e il Parco di Centocelle, nel quadrante Est di Roma.