L’ex sindaca Raggi eletta presidente della commissione Expo 2030 di Roma

ROMA – L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi è stata eletta presidente della commissione speciale Expo 2030 di Roma Capitale nella riunione convocata nella sala delle Bandiere del Campidoglio. L’ex prima cittadina ha raccolto 11 voti su 12 (una scheda bianca). Giulia Tempesta (Pd) con 7 voti e Antonio De Santis (Lista civica Raggi) con 5 sono stati eletti vicepresidenti della commissione Expo, la prima con funzioni di vicario. Gli altri componenti della commissione, oltre alla presidente Raggi e ai due vicepresidenti, sono Andrea Alemanni, Valerio Casini, Riccardo Corbucci, Andrea De Priamo, Francesca Leoncini, Antonella Melito, Antonio Stampete, Giorgio Trabucco e Yuri Trombetti.

L’EX SINDACA: “GRANDE OCCASIONE, SUBITO ALL’OPERA”

La candidatura a Expo 2030 “è una grande occasione per la città di Roma e per l’Italia. Spero che Roma e il Paese possano vincere questa sfida. Ringrazio i colleghi che mi hanno eletto e il sindaco che aveva già dichiarato la volontà di proseguire il lavoro iniziato due anni fa“. Lo ha detto l’ex sindaca di Roma e oggi consigliera del M5S in Campidoglio, Virginia Raggi, appena eletta presidente della commissione speciale Expo 2030 di Roma Capitale.

“Si tratta di una sfida innovativa sulla rigenerazione della città, ci metteremo subito all’opera perché questa è una sfida che si vince tutti insieme e che deve riqualificare la nostra città. Sulla location ho già avuto modo di dire che non è il momento di innamorarsi dei progetti, ma di trovare il progetto migliore per vincere la sfida”, ha concluso Raggi.

NANNI (LISTA CALENDA) PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUBILEO

Dario Nanni (Lista civica Calenda) è stato eletto presidente della commissione speciale Giubileo 2025 nella riunione convocata nella sala delle Bandiere del Campidoglio. Nanni ha raccolto 12 voti su 12 membri della commissione. Mariano Angelucci (Pd) con 7 voti e Simonetta Matone (Lega) con 5 voti sono stati eletti vicepresidenti della commissione Giubileo, il primo con funzioni di vicario. Gli altri componenti della commissione, oltre al presidente Nanni e ai due vicepresidenti, sono Andrea Alemanni, Francesca Barbato, Paolo Ciani, Lorenzo Marinone, Linda Meleo, Daniele Parrucci, Giovanno Quarzo, Giorgio Trabucco e Giovanni Zannola.

CELLI: “DUE GRANDI EVENTI CHE SEGNERANNO RINASCITA DI ROMA”

“Esprimo le mie congratulazioni ai presidenti e ai vicepresidenti delle Commissioni Giubileo 2025 ed Expo 2030 che, insieme ai consiglieri capitolini che comporranno le due commissioni, avranno l’onore e la responsabilità di lavorare e seguire due grandi eventi che segneranno il futuro e la rinascita di Roma Capitale d’Italia”. Lo afferma la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli.

“Il Giubileo e la candidatura ad Expo 2030 rappresentano infatti due obiettivi strategici per costruire una città moderna, sostenibile, inclusiva e verde. Due opportunità di rilancio e di sviluppo sui quali sarà alta l’attenzione a livello internazionale. Ritengo dunque che sia importante che queste due sfide che riguardano tutti i romani possano trovare la massima partecipazione e condivisione, con un dialogo costante e costruttivo tra le parti politiche interne all’Assemblea Capitolina. Con un’attenzione alla sinergia profonda con il Governo e tutte le istituzioni coinvolte in prima linea nella preparazione e gestione di questi due grandi appuntamenti”, conclude Celli.