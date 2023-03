Tg Politico Parlamentare del 21 marzo 2023

MELONI: SU CUTRO HO LA COSCIENZA A POSTO

L’Italia può avere in Europa “un ruolo da protagonista”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al Senato per riferire su economia, energia, flussi migratori e Ucraina. Ricordando la tragedia di Steccato, dove oggi è stata rinvenuta l’88esima vittima, la premier ribadisce: “Prima del diritto a emigrare c’è quello a non emigrare”. Meloni esclude ogni responsabilità da parte delle autorità italiane sul naufragio. “Ho la coscienza in ordine, sono una madre”, assicura. Sull’Ucraina continuerà il sostegno “finchè necessario”, anche con l’invio delle armi. E alle opposizioni dice: “Su Kiev basta menzogne”. Quanto alla direttiva Ue sulle case green, per Meloni “sarà una nuova patrimoniale”.

MATTARELLA A CASAL DI PRINCIPE, “BATTERE LA MAFIA SI PUÒ”

Nella giornata simbolo della lotta alle mafie, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Casal di Principe ricorda Don Peppe Diana, il prete anti-camorra ucciso nel 1994 nel casertano. “Un eroe dei nostri tempi, ha pagato per aver invitato alla ribellione”, dice il capo dello Stato ai ragazzi delle scuole. Battere la mafia “è possibile”, osserva Mattarella ricordando le parole di Giovanni Falcone e Casal di Principe “ne è l’esempio”. Citando Antonino Caponnetto, che guidò il pool antimafia, Mattarella ricorda che i mafiosi “temono più la scuola che i giudici”, perché la criminalità organizzata “è conseguenza dell’ignoranza e si sconfigge con modelli di legalità e cultura”.

CONTE IN PIAZZA CON GLI ESODATI DEL SUPERBONUS

Giuseppe Conte cavalca la rabbia degli esodati del superbonus. Il leader dei Cinquestelle è sceso in piazza, a Roma, contro il decreto legge che ha eliminato i bonus edilizi. L’ex premier ha sfilato in prima fila, tra lavoratori e imprenditori del settore, reggendo lo striscione ‘Truffati dallo Stato’. I manifestanti chiedono al Governo di sbloccare i crediti incagliati: “Immediatamente”, urlano sfilando per le strade della Capitale. E denunciano migliaia di posti di lavoro a rischio. Conte schiera il Movimento 5 stelle al loro fianco: “Questo governo – dice – non può permettersi di volgere le spalle a queste persone, non c’è nessun buco di bilancio, dal superbonus solo vantaggi”.

ITALIA ‘A SECCO’, PERSI 9 LITRI DI PIOGGIA SU 10

In Italia quasi 9 litri di pioggia su 10 non vengono raccolti. Sono i dati Coldiretti alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Acqua. Lungo la Penisola, per le carenze nelle infrastrutture, si trattiene solo l’11% dell’acqua piovana. Una situazione, denuncia l’associazione dei coltivatori, aggravata dall’anomala siccità dopo un inverno con precipitazioni al di sotto della media. Gli effetti sono evidenti sul livello di riempimento dei grandi laghi a Nord e sul bacino del Po. Greenpeace Italia avverte che, senza un’inversione di tendenza, rischiano le coltivazioni di mais, riso ma anche insalata e pomodori. A Palazzo Chigi nelle prossime ore si riunirà la Cabina di regia sulla siccità. La premier Meloni ha già annunciato un provvedimento urgente e un commissario straordinario.