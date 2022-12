In ginocchio davanti alla tomba di San Nicola a Bari pregando per l’Ucraina e la pace

BARI – Si inginocchieranno davanti alla tomba di san Nicola per chiedere la fine della guerra in Ucra:ina e pregare per la pace. Domani alle 18:30 nella basilica di San Nicola a Bari, la Chiesa in Italia – unita a tutti i cristiani di Ucraina e Russia – invocherà il dono della pace sulla tomba del santo venerato sia dai cattolici sia dagli ortodossi. Alla veglia, che sarà guidata dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, parteciperanno monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio e vicepresidente della Cei, monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo e presidente della commissione episcopale per l’ecumenismo e il dialogo e i vescovi della Puglia. A loro si uniranno anche i delegati della Conferenza episcopale della chiesa romano cattolica in Ucraina, della Chiesa greco-cattolica in Ucraina e dell’Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia.

INVITATE A PARTECIPARE ANCHE LE CHIESE RUSSE

“Parteciperanno alla preghiera anche i fratelli delle Chiese ortodosse presenti stabilmente nella città di Bari”, spiegano dall’arcidiocesi. Alla preghiera sono state invitate anche le Chiese russe ma “al momento non abbiamo ricevuto risposta”. A dichiararlo, nel corso della conferenza stampa in cui sono stati presentati i dettagli dell’appuntamento, l’arcivescovo di Bari – Bitonto monsignor Giuseppe Satriano evidenziando che è “una guerra che molti russi non avvertono come necessaria e che anzi rifuggono”.

VEGLIA PRECEDUTA DAI SALUTI ISTITUZIONALI

Prima della veglia sono previsti i saluti istituzionali di Zuppi, di Satriano, di padre Giovanni Distante, priore della Basilica di San Nicola, di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, di Antonio Decaro, sindaco di Bari e di Isabella Rauti, sottosegretaria di Stato per la Difesa che parteciperà all’iniziativa in rappresentanza del Governo.

