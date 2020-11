A Ravenna un nuovo maxi-impianto Hera per i rifiuti speciali

MASSIMIZZARE IL RECUPERO DI MATERIALI

Il progetto punta a supplire alla strutturale carenza di impianti per la gestione dei rifiuti speciali in Italia (spesso, infatti, gli scarti di produzione vanno all’estero) e, nello stesso tempo, a massimizzare il recupero di materiali ed energia. Nel 2021 le due società avvieranno l’iter autorizzativo per la realizzazione del progetto, che prevede il recupero e la trasformazione di una porzione del sito ‘Ponticelle’, vicino agli altri impianti Eni e al porto di Ravenna. I lavori dovrebbero iniziare alla fine dell’anno e terminare entro il 2022. A quel punto, l’impianto, in linea con le direttive europee del pacchetto ‘Economia circolare’, sarà dotato di tecnologie all’avanguardia per il pre-trattamento e il trattamento dei rifiuti speciali, con l’obiettivo di portare al recupero più materiale possibile.

BONIFICA DI UN’AREA ABBANDONATA

Al suo interno lavorerà una trentina di persone, tra diretti e indiretti. Eni Rewind sarà responsabile del processo di approvvigionamento dei servizi di trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, mentre a Herambiente toccherà la gestione operativa dell’impianto. “Si tratta di un accordo importante che sancisce la definitiva messa in sicurezza e bonifica di un’ex area industriale ormai abbandonata, dove verrà realizzato un progetto tecnologicamente avanzato“, sottolinea il sindaco di Ravenna. “Un intervento virtuoso che ci rende protagonisti sul tema dell’economia circolare, importante per lo sviluppo economico della città e che, dunque, sarà oggetto di approfondimento da parte del Consiglio comunale. Sul nostro territorio si concretizza oggi una prima fondamentale collaborazione tra due importanti gruppi industriali, che potra’ portare anche in futuro significativi benefici di crescita occupazionale ed economica per la comunità”, aggiunge De Pascale. “L’intesa con Herambiente integra e dà valore aggiunto al progetto Eni Ponticelle, che ha l’obiettivo di rigenerare un’area industriale secondo i principi dell’economia circolare.