Lavoro, le professioni digitali più ricercate

Il mercato del lavoro è in continua evoluzione e negli ultimi anni questa evoluzione sta accelerando sempre di più. Ciò è dovuto all’introduzione di nuove tecnologie, soprattutto di quelle digitali e attinenti all’IA (Intelligenza Artificiale).

Ci sono professioni molto richieste dalle aziende, nazionali ed estere e, laddove mancano persone esperte in determinate aree, si investe nella formazione. Se oggi è difficile dover rinunciare temporaneamente a questi esperti, nel prossimo futuro sarà impossibile.

IL DIGITALE È LA NUOVA FRONTIERA DEL LAVORO

Il settore del digitale è sicuramente quello che oggi offre maggiori opportunità di impiego, sia da lavoratore dipendente sia da freelance, e in qualsiasi modalità, da remoto o in versione ibrida. Il mondo si sta trasformando in un gigantesco ufficio virtuale per lavorare ovunque e per chiunque, anche se si trova all’altro capo del mondo. Non ci sono confini.

Uno degli ambiti in cui si evidenzia maggior richiesta di esperti e in cui c’è un buon margine di crescita di sviluppo lavorativo è quello dell’entertainment digitale, relativo alle attività ludiche, ricreative, usufruibili tramite piattaforme online.

Si parla di videogame, giochi multiplayer, siti di gambling, di scommesse sportive, di servizi di streaming per film e serie TV e, in futuro, di molto altro ancora considerato che il metaverso è già realtà.

Si trascorre molto più tempo davanti ad un device e non solo per lavoro, ma per diletto, per svago e i giochi online sono sempre più apprezzati, alla portata di tutti. Realizzati con grafiche accattivanti, sofisticate, con la possibilità di interagire con altri giocatori, avatar o personaggi e di testare tecnologie avanguardistiche. È come vivere una seconda vita.

Proprio in virtù del costante aumento del numero dei suoi utenti e per la disponibilità di tecnologie di ultima generazione, il settore dei giochi online presenta una grande richiesta di nuovi professionisti del digitale e del marketing.

GAMBLING: LE POSIZIONI PIÙ RICERCATE NEL MARKETING DEL GIOCO ONLINE

Abbiamo chiesto all’operatore di casino online Betnero quali sono le posizioni più richieste nell’industria del gioco: le posizioni spaziano dai copywriter ai marketing manager, dai grafici ai programmatori, dai data privacy officer ai sistemisti e così via.

Insomma, il settore dei giochi online offre molteplici opportunità per i lavoratori del mondo digitale e del marketing.

Esistono poi varie posizioni emergenti molto ricercate dalle aziende.

Per la realizzazione di un videogame servono più esperti tra i quali:

sviluppatori informatici

game designer

game artist 3D

narrative designer

Gli sviluppatori informatici collaborano con game designer e game artist 3D che curano gli aspetti grafici, visual e interattivi e con i narrative designer, a cui sono richieste diverse skill tra cui abilità nello storytelling multimediale, nel backstory di personaggi e nella cura delle ambientazioni.

Per essere competitivi ed appetibili oggi è necessario apprendere le materie che interessano gli operatori del mercato digitale. L’implementazione della tecnologia del web, della robotica e dell’intelligenza artificiale in ogni ramo della vita quotidiana rende impellente l’introduzione di nuove mansioni specifiche. Il mondo è cambiato e l’emergenza sanitaria ha velocizzato questo cambiamento rendendo obsoleto tutto ciò che non sta al passo con l’innovazione, professioni comprese.

