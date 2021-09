Il 21 settembre Bolsonaro aprirà i lavori dell’Assemblea Generale Onu

Di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Il presidente Jair Bolsonaro è arrivato a New York per prendere parte alla 76a Assemblea generale delle Nazioni Unite. È atterrato nel pomeriggio di ieri alle 16:30 ora locale, seguito da una delegazione composta, tra gli altri, dal presidente della Caixa, Pedro Guimarães, e dai ministri degli Esteri, dell’Economia e dell’Ambiente, rispettivamente Carlos Alberto França, Paulo Guedes e Joaquim Leite. Dal momento che non ha ancora ricevuto il vaccino contro il Covid-19, prima della partenza il presidente ha dovuto sottoporsi al tampone. Il vaccino infatti non risulta obbligatorio per i capi di stato che devono recarsi a New York.

Ad un evento nel Minas Gerais alla fine della scorsa settimana, Bolsonaro ha anticipato i suoi impegni in sede Onu: “Martedì prossimo sarò al Palazzo di vetro e terrò il discorso d’apertura. Potete starne certi: lì avremo la verità, lì avremo la realtà di ciò che è il nostro Brasile e di ciò che rappresentiamo veramente nel mondo“. I dibattiti sul clima saranno al centro del vertice Onu e Bolsonaro intende sfruttare la visibilità internazionale per difendere il piano del ‘marco temporal‘. Di recente, il presidente è tornato ad affermare che non c’è spazio nel Paese per una nuova demarcazione delle regioni appartenenti alle comunità native e pertanto difende la mappatura esistente, convinto che i popoli originari abbiano unicamente diritto alle terre che sono state occupate a partire dal 1988.

Dal 26 agosto scorso, il marco temporal è sul tavolo della Corte Suprema. Mercoledì 15 settembre, il ministro Alexandre de Moraes ha chiesto di rivedere il caso, sospendendo a tempo indeterminato l’analisi del Piano. Nella serata di ieri, a New York, Jair Bolsonaro è stato visto mangiare una pizza all’esterno di un locale non lontano dal suo alloggio. La pizzeria non dispone di uno spazio interno, pertanto i clienti effettuano le ordinazioni al bancone, dove il cibo viene preparato da asporto. Le regole di New York stabiliscono infatti che i ristoranti della città controllino che i clienti siano vaccinati contro il covid-19 prima di consentire l’ingresso nelle sale interne. Mangiando per strada, Bolsonaro ha evitato il problema.

L’assemblea generale delle Nazioni Unite partirà ufficialmente domani, martedì 21 settembre. Il tema dell’evento Onu è ‘Costruire la resilienza attraverso la speranza dopo il Covid-19, ricostruire la sostenibilità, rispondere ai bisogni del pianeta, rispettare i diritti delle persone e rilanciare le attività delle Nazioni Unite’. Bolsonaro pronuncerà il discorso di apertura, intervento che si configura come il terzo da quando è entrato in carica nel 2019. Dalla decima Assemblea generale in poi, ossia a partire dal 1955, si è determinata la tradizione di accordare al presidente del Brasile il discorso di apertura. Da allora, solo in due occasioni il primo oratore non è stato brasiliano: nel 1983 e nel 1984.

BOLSONARO ARRIVES IN NEW YORK TO ATTEND THE UN GENERAL ASSEMBLY

By João Marcelo

SAO PAULO – President Jair Bolsonaro traveled this Sunday, the 19th, to New York, where he will participate at the 76th General Assembly of the United Nations (GAUN). Bolsonaro landed in the North American city at 4:30 pm local time. The country’s delegation includes among others the president of Caixa, Pedro Guimarães, along with the foreign minister, Carlos Alberto França, the minister of economy, Paulo Guedes, and the minister of the environment, Joaquim Leite. As he has not yet received the Covid-19 vaccine, the president had to undergo a PCR test before arriving in the US. The vaccine will not be mandatory for heads of state, but it is mandatory for those moving around New York.

During the last weekend, the president attended an event in Minas Gerais where he spoke about his participation at the Unga: “Next Tuesday I will be at the UN for the opening speech. You can be sure, there we will have the truth, there we will have the reality of what our Brazil is and what we truly represent for the rest of the world”, he declared. As usual, panels on environmental issues will have a core position at Un, and Bolsonaro intends to take advantage of international visibility to defend the ‘Marco temporal’. Lately, Jair Bolsonaro has stated that there is no space in the country for new demarcation of indigenous areas, confirming the current demarcation, which is based on the idea that indigenous people has the right to possess the lands occupied in 1988.

Since August 26, the ‘Marco Temporal‘ is being judged by the Supreme Court. On Wednesday, September 15, Minister Alexandre de Moraes suspended the analysis of the case indefinitely. On Sunday night, Jair Bolsonaro went out to eat pizza on the sidewalk of a restaurant near the place where he is staying in New York. The restaurant does not have an indoor dining space, so customers order to take it away. Restaurants in New York City must require proof of vaccination against covid-19 to eat indoors. By eating in the street, the unvaccinated President of Brazil avoided the matter.

The 76th UN General Assembly will take place on Tuesday. The official theme of the event, released by the UN, is: “Building resilience through hope – to recover from Covid-19, rebuild sustainability, respond to the needs of the planet, respect people’s rights and revitalize the United Nations”. Bolsonaro will deliver the opening speech of the General Assembly of the United Nations. It will be Bolsonaro’s third speech at the event since he took office in 2019. By tradition, since the 10th General Assembly, in 1955, the president of Brazil makes the opening speech. Since then, only on two occasions the Brazilian presidents missed this tradition: in 1983 and 1984.

BOLSONARO CHEGA A NOVA YORK PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

Por João Marcelo

SAO PAULO – O presidente Jair Bolsonaro viajou neste domingo, dia 19, a Nova York, onde participará da 76ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). Bolsonaro pousou na cidade norte-americana às 16h30 no horário local. Além do presidente, a comitiva do país conta com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, além do ministros de relações exteriores, Carlos Alberto França, Paulo Guedes, ministro da economia, Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente, entre outros.

Como ainda não recebeu a vacina contra a Covid-19, o presidente precisou fazer um teste PCR antes de chegar aos EUA. A vacina não será obrigatória para os chefes de estado, mas é obrigatória para aqueles que circularem por Nova York.

Em evento no interior de Minas Gerais no final da semana passada, o presidente falou sobre o compromisso na ONU: “Na próxima terça-feira estarei na ONU participando com o discurso inicial daquele evento. Podem ter certeza, lá teremos verdade, lá teremos realidade do que é o nosso Brasil e do que nós representamos verdadeiramente para o mundo”, declarou. Como de costume, a discussão ambiental sempre é forte nos eventos da ONU, e Bolsonaro pretende aproveitar a visibilidade internacional para defender a manutenção do marco temporal. Ultimamente Jair Bolsonaro tem afirmado que não há espaço no país para novas demarcações de áreas indígenas e defende a regra da demarcação como é hoje, determinando que os povos só têm direito às terras que eram ocupadas no ano de 1988.

Desde 26 de agosto o marco temporal está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Na 4ª feira, dia 15 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista sobre seu voto, o que suspendeu a análise do caso por tempo indeterminado.

Ainda na noite de domingo, Jair Bolsonaro, saiu para comer pizza na calçada de um restaurante próximo ao local em que está hospedado. A pizzaria não possui espaço interno para refeições, os clientes fazem os pedidos no balcão e retiram os produtos para viagem. As regras de Nova York estabelecem que restaurantes da cidade confiram se os clientes estão vacinados contra a covid-19 antes de atendê-los em espaços internos. Ao comer na rua, Bolsonaro evitou a exigência.

A assembleia vai acontecer na terça-feira, dia 21. O tema oficial do evento, divulgado pela ONU, é: “Construindo resiliência por meio da esperança – para se recuperar de Covid-19, reconstruir a sustentabilidade, responder às necessidades do planeta, respeitar os direitos das pessoas e revitalizar as Nações Unidas”.

Bolsonaro irá fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Será o terceiro discurso de Bolsonaro no evento desde a posse no cargo, em 2019. Por tradição, desde a 10ª Assembleia Geral, em 1955, o presidente do Brasil faz o discurso de abertura. Desde então, somente em duas ocasiões o primeiro orador não foi um brasileiro, em 1983 e 1984.