L’orso M49 si dirige verso Bolzano, Costa: “Non ammazzate Papillon”

ROMA – M49, l’orso più famoso d’Italia, continua la sua fuga. Dopo l’avvistamento dei giorni scorsi presso passo Oclini, nella provincia di Trento, dove M49 si è avvicinato a una roulotte, spaventando i due pastori che vi dormivano dentro, ora l’orso soprannominato Papillon, punta verso Bolzano. “Leggo che Papillon, cioè l’orso M49, si sarebbe definitivamente allontanato dalla provincia di Trento dove su di lui c’è un’ordinanza di cattura e abbattimento e si starebbe dirigendo in quella di Bolzano. Questa è una buona notizia se però la Provincia Autonoma di Bolzano non metterà a rischio la sua vita. Innanzitutto poi dobbiamo avere la certezza che l’orso di cui parlano sia proprio lui. Adesso invito la provincia di Bolzano a non creare allarmismi controproducenti. Mi aspetto, in un sano rapporto cordiale e istituzionale, di ricevere presto notizie dal presidente Arno Kompatscher per attivare Ispra che è e sarà sempre pronta ad affiancare il territorio con tutta la sua competenza e disponibilità. Invito pertanto a non emettere ordinanze che mettano in pericolo la vita di Papillon. Lasciamo parlare i tecnici e non le suggestioni. Io rinnovo il mio appello: non ammazzatelo”. Cosi’ il ministro dell’Ambiente Sergio Costa