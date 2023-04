ROMA – Mentre in Italia si discute sulla gestione della convivenza tra uomini e orsi, nell’America del Nord questo rapporto è ‘consolidato’ da anni. Dall’orso nero al grizzly, queste creature abitano stabili in vasti territori di Usa, Canada e Alaska, dove spesso sono a contatto ravvicinato con l’uomo. Non è raro imbattersi in mamma orsa e cuccioli che attraversano la strada, in orsi che provano a entrare nelle case. O anche in orsi che aprono le portiere delle auto per ‘rubare’ all’interno. È quanto accaduto in Carolina del Nord, dove un plantigrade è protagonista di un episodio esilarante, diventato virale su TikTok. Il video risale a qualche anno fa, ma solo nelle ultime settimane è tornato alla ribalta sui social.

L’ORSO ‘COLPEVOLE’

Nel video, un orso si avvicina quatto quatto ad una macchina parcheggiata nel vialetto di una casa a Asheville, in Carolina del Nord. I proprietari dell’auto se ne sono subito accorti, e hanno iniziato ad urlare per spaventarlo. Il filmato si conclude con l’orso che indietreggia ritto sulle zampe posteriori con fare ‘colpevole’.