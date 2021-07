Cartabia a Napoli sceglie la margherita di Sorbillo per il suo pranzo in città

NAPOLI – Nel corso della sua visita a Napoli la ministra della Giustizia Marta Cartabia si è fermata in città per il pranzo prima di raggiungere la sede centrale dell’università Federico II, dove partecipa a un convegno sul tema ‘L’ufficio del processo’.

La Guardasigilli si è recata nella pizzeria Sorbillo di via dei Tribunali, nel cuore del centro storico partenopeo. La scelta della ministra è ricaduta sulla classica pizza Margherita.