Zingaretti: “Abbiamo l’ambizione di fare diventare il Pd la prima forza politica”

ROMA – “Abbiamo l’ambizione di poterci candidare come la prima forza politica italiana se continueremo a lavorare giorno per giorno con grande umiltà. Comunque vada, siamo il punto di riferimento principale come alternativa ad una destra ancora molto forte“. Così il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso dell’incontro su Facebook ‘Giorno dopo giorno, costruire’, organizzato dal partito abruzzese a un anno dalla nomina a segretario regionale di Michele Fina.

Zingaretti ha proseguito: “Siamo per la prima volta nella storia del Governo non solo senza esprimere la leadership, ma anche senza avere la maggioranza in Parlamento: è doppiamente faticoso” con un’alleanza “politicamente complessa e una contingenza politica e sociale quasi drammatica”. Il nostro però, ha sottolineato “un partito pluralista unito su una missione, quella di essere interprete dell’articolo 3 della Costituzione: occorre rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla libertà dell’individuo“.